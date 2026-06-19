Vụ án "sở hữu kỳ nghỉ": 34 bị can làm chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, trong 194 bị can có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Các lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh hầu hết có trình độ cử nhân. Đặc biệt, có một giám đốc sinh năm 2000.

Sáng 19/6, tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn Hà Nội, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra vụ án lừa đảo liên quan đến các "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Thượng tá Thắng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 27 doanh nghiệp liên quan, trong đó đã khởi tố 24 vụ án tương ứng với 24 công ty; 3 công ty còn lại đang được Công an Hà Nội tiếp tục được xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ.

Ông Thắng cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là việc rà soát, xác minh số lượng bị hại mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch rất lớn. Qua thống kê sổ sách, dữ liệu của các đối tượng có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với gần 500 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội.

Lãnh đạo Phòng PC03 đề nghị những cá nhân cho rằng mình là bị hại chủ động đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội hoặc Công an cấp xã, phường nơi cư trú để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thông tin về quá trình mở rộng điều tra, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết ngay từ đầu Ban chuyên án đã đặt ra yêu cầu làm rõ có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 194 bị can. Trong số này có 34 người giữ vai trò chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Các bị can chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Đặc biệt, có một giám đốc sinh năm 2000.

Đối với 27 doanh nghiệp đã được làm rõ, cơ quan điều tra ghi nhận tình trạng một số cá nhân sau khi làm việc tại một công ty đã tiếp tục chuyển sang công ty khác trong cùng hệ thống hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục thực hiện phương thức hoạt động tương tự.

Công an làm việc với vụ sở hữu kỳ nghỉ.

Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Đây là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến cơ quan chức năng phải dày công chứng minh. Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".

Chia sẻ về vụ án, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trong vụ án nhiều người chưa tố giác để bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp.

Thiếu tá Tùng đề nghị những ai là bị hại chủ động đến Công an phường, xã, các Phòng của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Việc này không chỉ giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, truy thu số tiền các bị hại đã chiếm đoạt để trả cho bị hại.

"Công tác thu hồi tài sản luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Công an TP Hà Nội có nhiều kinh nghiệm trong việc phong tỏa, truy tìm tài sản để bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân", thiếu tướng Tùng nói.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 24 trong số 27 vụ án liên quan, với gần 200 bị can. Các vụ án cho thấy thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi khi lợi dụng các giao dịch mang danh nghĩa dân sự nhưng thực chất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Quan điểm của Công an TP Hà Nội là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi tài sản để bảo vệ quyền lợi của người dân", thiếu tướng Tùng khẳng định.