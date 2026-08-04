Đề xuất nâng tầm DIFF và DANAFF ở Đà Nẵng thành sự kiện quốc gia

Đề xuất được đưa ra tại cuộc họp tổng kết công tác tổ chức lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV.

Tác động kinh tế rõ nét

Sáng 4/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV tiếp tục khẳng định vai trò là những sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và nâng cao vị thế Đà Nẵng trên trường quốc tế.

“Nếu DIFF tạo nên sức hút của "thành phố lễ hội", thì DANAFF góp phần định hình bản sắc của "thành phố điện ảnh"; hai sự kiện bổ trợ, cộng hưởng để từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa, du lịch văn hóa và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm sáng tạo, sự kiện và giao lưu văn hóa quốc tế của Việt Nam”, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, DIFF 2026 tiếp tục được tổ chức với quy mô, chất lượng ngày càng nâng cao; được bình chọn là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, khẳng định vị thế là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, có sức lan tỏa quốc tế của Đà Nẵng.

Trong thời gian tổ chức sự kiện, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, khoảng 3,15 triệu lượt khách tham quan, vui chơi, trong đó có 1,3 triệu lượt khách quốc tế; riêng giai đoạn cao điểm DIFF, thành phố đón hơn 1.900 chuyến bay, tăng 7% so với cùng kỳ, góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.

Hiệu quả của DIFF đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc trình diễn pháo hoa, từng bước trở thành hệ sinh thái lễ hội kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ, du lịch và các hoạt động trải nghiệm đô thị; góp phần kéo dài chuỗi hoạt động du lịch, gia tăng trải nghiệm của du khách.

Còn liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV tiếp tục khẳng định là sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên, có vị thế trong cộng đồng điện ảnh Việt Nam và khu vực khi đã quy tụ gần 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có khoảng 250 khách mời quốc tế, thu hút khoảng 19.000 lượt khán giả… nhất là thu hút sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh thế giới và Hàn Quốc.

Đặc biệt với chương trình DANAFF Industry Days, DANAFF IV quy tụ 10 hãng phim Việt Nam, 25 công ty mua, phát hành phim quốc tế đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 130 cuộc gặp kết nối B2B giữa các doanh nghiệp điện ảnh…

Bên cạnh đó, truyền thông đã tạo ra hiệu ứng lớn khi DIFF ghi nhận 1.330 tin bài báo chí, gần 3.000 tin trên mạng xã hội và 6 chương trình truyền hình trực tiếp... Còn DANAFF đạt khoảng 25 triệu lượt xem trên các kênh chính thức, hơn 3 triệu lượt tiếp cận.. khiến 2 sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa mà đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế đêm, du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Đối với DIFF 2026, trong thời gian sự kiện diễn ra ghi nhận 1.330 tin, bài báo chí; gần 3.000 tin, bài trên mạng xã hội; 06 chương trình truyền hình trực tiếp được gần 100 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước tiếp sóng; cùng hàng trăm video ngắn, clip hậu trường, infographic, reels, shorts trên các nền tảng số, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông rộng rãi.

Đối với DANAFF IV, đã có hơn 700 tin, bài, video, ấn phẩm truyền thông được đăng tải; đạt khoảng 25 triệu lượt xem trên các kênh chính thức, hơn 3 triệu lượt tiếp cận; trong đó có 300 tin, bài trên các báo chí điện tử chính thống, gồm nhiều cơ quan truyền thông quốc tế.

Đề xuất nâng tầm sự kiện

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị đề xuất UBND TP Đà Nẵng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển DIFF và DANAFF thành thương hiệu văn hóa quốc gia có tầm ảnh hưởng quốc tế; cho phép Đà Nẵng thí điểm cơ chế hợp tác công - tư, xã hội hóa và thu hút đầu tư trong lĩnh vực sự kiện, điện ảnh.

Đối với thành phố Đà Nẵng, các đơn vị đề nghị xây dựng chiến lược phát triển và định vị thương hiệu DIFF trở thành lễ hội pháo hoa hàng đầu châu Á, DANAFF trở thành liên hoan phim uy tín của Đông Nam Á, từng bước nâng tầm khu vực và quốc tế; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá quanh năm.

Sở VH-TT & DL TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đề xuất nâng tầm DIFF và DANAFF trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia có tầm ảnh hưởng quốc tế. XM.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sự kiện; tăng cường thu hút các quốc gia, vùng lãnh thổ, nghệ sĩ, nhà làm phim và đối tác quốc tế tham gia; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, điện ảnh; xây dựng cơ chế hỗ trợ thu hút các đoàn làm phim, các sự kiện văn hóa quốc tế đến Đà Nẵng; gắn kết DIFF và DANAFF với phát triển du lịch, thương mại và đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa và nâng cao vị thế quốc tế của thành phố.

Việc nâng tầm hai sự kiện sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo.