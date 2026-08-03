Bộ Tài chính: Tăng lương 8% không tạo áp lực lớn lên giá cả

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ về việc tăng lương 8% gần đây được xã hội đón nhận nên không áp lực quá lớn như trước đây "chưa tăng lương giá cũng tăng trước".

Tại họp báo Chính phủ chiều 3/8, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề tăng lương cơ sở 8% từ 1/7 tạo áp lực lên giá cả ra sao, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhiều năm nay chúng ta có nhiều đợt tăng lương, đợt tăng lương gần đây được xã hội đón nhận, xử lý bình tĩnh và hiệu quả. Vì vậy, áp lực này không quá lớn như trước đây "chưa tăng lương giá cũng tăng trước".

Theo ông Chi, Chính phủ đã tập trung giải pháp đó là đảm bảo kiểm soát lạm phát với các chính sách tài khóa và tiền tệ, tác động cho phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo tính bền vững.

Về chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí trong thời gian tới, ông Chi cho biết thuế giá trị gia tăng đang thực hiện giảm với các nhóm hàng, dịch vụ có thuế suất 10% xuống 8% và áp dụng đến hết năm 2026. Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế được gia hạn tiếp cùng loạt các chính sách khác…

Với mặt hàng xăng dầu, tác động là rất lớn, ảnh hưởng hoạt động kinh tế và giá cả nên chính sách tài khóa mà Bộ Tài chính đã trình là giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với nhiên liệu sản xuất xăng dầu từ 0% đến 30/9/2026. Trước đó ngân sách nhà nước ứng ra 8.000 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng tốt trong giai đoạn vừa qua.

Hiện Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng phương án giá và thuế, phí, lệ phí nhằm ứng phó với tình hình biến động phức tạp, cần có giải pháp để giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Thông tin thêm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, cho rằng trong bối cảnh chỉ số CPI hiện ở mức 4,3%, các cơ quan chức năng nỗ lực duy trì CPI khoảng 4% đặt ra là rất quan trọng. Nếu đạt được mục tiêu này, mức tăng lương 8% sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực đối với người hưởng lương.

Theo ông Phong, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp và sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ các biện pháp điều hành nhằm ổn định mặt bằng giá cả. Khi giá cả được kiểm soát, không chỉ nhóm hưởng lương được hưởng lợi từ việc tăng thu nhập mà người dân, hộ kinh doanh, người lao động và doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ thông qua các chính sách miễn, giảm phù hợp.

Ông bày tỏ kỳ vọng với cách thức điều hành hiện nay cùng các giải pháp đồng bộ, Chính phủ sẽ kiểm soát được lạm phát ở mức trên dưới 4%, qua đó tạo dư địa để chính sách tiền lương phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.