Bắt thêm 7 bị can trong vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP.

Liên quan vụ "hợp đồng kỳ nghỉ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng số người bị khởi tố lên 194.

Cuh thể, từ ngày 12/6 đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Q.A.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 đến 2025, các nhóm bị can thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng thu thập từ công ty cũ, kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Khách hàng khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch có giá khoảng 200-900 triệu đồng tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.

Các bị can làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty; thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng.

Trong đó có hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong tài khoản, 11 ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình...

Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.