Đà Nẵng sắp tổ chức ngày hội Mỳ Quảng

Mỳ Quảng không chỉ là món ăn nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử và tinh thần sáng tạo của người xứ Quảng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng – Điểm đến của ẩm thực đặc sắc Việt Nam”, đồng thời khuyến khích các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng, gìn giữ hương vị truyền thống và phát triển chuyên nghiệp.

Chuỗi hoạt động chính của ngày hội gồm: Hội thảo “Mỳ Quảng – Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng trong phát triển du lịch và kinh tế địa phương” sẽ diễn ra vào ngày 11/8, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa – ẩm thực, đầu bếp, doanh nghiệp du lịch và các cơ sở kinh doanh Mỳ Quảng để trao đổi định hướng bảo tồn, phát triển thương hiệu.

Cận cảnh món ăn Mỳ Quảng của Đà Nẵng. Ảnh Đình Quân.

Lễ khai mạc với chương trình Tôn vinh Thương hiệu Mỳ Quảng Đặc sắc Đà Nẵng 2026 và các hoạt động của ngày hội sẽ diễn ra từ 14/8 - 15/8 tại Đình Nại Nam (khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, phường Hòa Cường), cùng không gian trải nghiệm và thưởng thức các thương hiệu tiêu biểu, gian hàng sản phẩm OCOP – đặc sản xứ Quảng, trình diễn chế biến Mỳ Quảng của nghệ nhân và đầu bếp, giao lưu văn hóa – nghệ thuật cùng hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Để góp phần gìn giữ và nâng tầm Mỳ Quảng trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực của Đà Nẵng, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực TP Đà Nẵng kêu gọi các quán Mỳ Quảng, nhà hàng, khách sạn, nghệ nhân và thương hiệu đăng ký tham gia chương trình tôn vinh năm 2026. Các đơn vị tham gia sẽ được giới thiệu trên các kênh truyền thông, quảng bá tới du khách và kết nối với hoạt động xúc tiến du lịch – ẩm thực của thành phố.