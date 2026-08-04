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Công ty liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn có tổng giám đốc mới

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco). Nhóm cổ đông liên quan gia đình vị chủ tịch này đang sở hữu hơn 45% vốn tại Sasco.

HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS) vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường do có đơn từ nhiệm từ trước.

Lý do ông Cường từ nhiệm là để thực hiện nhiệm vụ công tác mới theo sự phân công và điều động của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV).

Ở chiều ngược lại, HĐQT Sasco bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng (sinh năm 1972) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2026 đến 31/7/2031.

Ông Thăng sẽ là người đại diện một phần vốn góp của ACV tại Sasco, tương ứng hơn 18,6 triệu cổ phiếu, chiếm 14% vốn điều lệ.

Sasco được thành lập từ năm 1993, chuyên cung cấp các dịch vụ tại sân bay (phòng chờ thương gia, dịch vụ chuyến bay, cửa hàng miễn thuế…) và dịch vụ ngoài sân bay (bán lẻ giao nhanh, resort nghỉ dưỡng, hàng tiêu dùng nhanh).

Hiện tại, ACV đang là cổ đông lớn nhất của Sasco khi nắm hơn 49% vốn điều lệ. Trong khi đó, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu hơn 45% vốn. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện là Chủ tịch HĐQT Sasco.

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Cơ cấu cổ đông Sasco tính đến cuối quý II/2026. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về tình hình kinh doanh quý II/2026, Sasco ghi nhận hơn 774 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Song, công ty báo lãi sau thuế hơn 215 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ.

Theo Sasco, lợi nhuận công ty tăng đột biến trong quý II do nhận lượng lớn khoản tiền cổ tức được chia.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 1.553 tỷ đồng. Lãi trước thuế 437 tỷ đồng, lãi sau thuế 370 tỷ đồng.

Năm nay, Sasco đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.247 tỷ đồng, lãi trước thuế 802 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện 54% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau hai quý.

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Kế hoạch kinh doanh 2026 của Sasco. Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Trong kế hoạch năm nay của Sasco, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được xác định là thị trường trọng điểm. Sản lượng hành khách đi và đến tại Tân Sơn Nhất năm 2026 ước đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt, tăng 13% và khách quốc nội ước đạt 26,3 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Sasco cũng nhấn mạnh môi trường kinh doanh có thể chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá dầu và nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không.

Sasco cũng đề xuất trong trường hợp tình hình thị trường có biến động do dịch bệnh, đặc biệt yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

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Từ khóa:

#Johnathan Hạnh Nguyễn #Sasco #SAS #hàng không

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