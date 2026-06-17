Bắt 187 bị can lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”: Công an thông tin chi tiết kết quả điều tra

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”, thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa nhiều tài khoản. Cơ quan điều tra cũng làm rõ cách thức hoạt động, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CAHN.

Không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng kỳ nghỉ

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản.

Thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và sự thiếu hiểu biết của người dân để tiếp cận khách hàng.

Nhóm này gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, đồng thời cam kết người tham dự không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Tại các sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tương ứng với thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời quảng bá khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng kỳ nghỉ trong tương lai.

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN.

Tuy nhiên, những cam kết về lợi nhuận hay khả năng chuyển nhượng chỉ được tư vấn bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công hợp đồng kỳ nghỉ. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Lập các công ty môi giới cho thuê, chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo

Theo cơ quan điều tra, một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là thành lập các công ty môi giới cho thuê, chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những khách hàng đang có nhu cầu sang nhượng hợp đồng.

Nắm bắt tâm lý nhiều người muốn chuyển nhượng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này đã thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng sở hữu kỳ nghỉ, sau đó thành lập doanh nghiệp môi giới và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên tiếp cận khách hàng theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Tin nhắn của các bị hại. Ảnh: CAHN.

Để kích thích nhân viên tìm kiếm khách hàng, các công ty này chi trả mức hoa hồng từ 2% đến 12% phí môi giới, với mục tiêu lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc và ký kết hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách hàng, các nhân viên thường sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, như có mối liên kết với các đơn vị kinh doanh kỳ nghỉ hoặc đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng. Các đối tượng còn đưa ra những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận rất cao để tạo lòng tin.

Chẳng hạn, với hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng, khách hàng được cam kết có thể thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp nhiều khoản tiền dưới các hình thức như phí đặt cọc bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm gói kỳ nghỉ mới. Nhiều trường hợp, dù không có nhu cầu mua thêm sản phẩm, khách hàng vẫn bị thuyết phục hoặc gây sức ép phải ký thêm hợp đồng mới với lý do đây là điều kiện bắt buộc để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Cơ quan điều tra cho biết, nhân viên tư vấn thường cam kết giao dịch sẽ hoàn thành trong vòng từ một đến một tháng rưỡi. Tuy nhiên, trong các hợp đồng môi giới, thời hạn thực hiện lại được quy định lên tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc đòi lại tiền đã nộp.

Hợp đồng mua bán kỳ nghỉ. Ảnh: CAHN.

Để né tránh sự phản ứng của khách hàng, các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới. Hoạt động lừa đảo được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu chỉ đạo, tìm kiếm khách hàng, gọi điện tiếp cận đến trực tiếp gặp gỡ và nhận tiền của bị hại.

Trên thực tế, các công ty này không thực hiện việc cho thuê hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được từ các nạn nhân được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.

Trước đó, VTV đã phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán “sở hữu kỳ nghỉ”. Các phóng sự cho thấy khách hàng bị mời dự hội thảo, nhận quà miễn phí rồi được tư vấn với cam kết lợi nhuận cao, dễ chuyển nhượng. Tuy nhiên, thực tế việc sang nhượng gần như không khả thi. Nhiều người sau khi ký hợp đồng mới phát hiện điều khoản bất lợi, gặp khó khi hủy hoặc đòi lại tiền. Thông tin vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo.

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