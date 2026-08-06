Hành trình Vietcombank nắm trọn quyền sở hữu Vietcombank Tower

Sau khi gom hết phần vốn góp của các đối tác, Vietcombank đã chính thức trở thành chủ sở hữu duy nhất của toà tháp Vietcombank Tower tại quận 1 (cũ) TP.HCM.

Toà tháp Vietcombank Tower được sở hữu bởi Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh. Đây là liên doanh ba bên giữa Vietcombank (sở hữu 52%), Bonday Investments (Hồng Kông, Trung Quốc, sở hữu 30%) và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM, tức Setra Corp (sở hữu 18%).

Mặc dù sở hữu quá bán, nhưng điều lệ của công ty liên doanh yêu cầu phải có sự thống nhất của các bên liên quan đối với mọi quyết định quan trọng về hoạt động và tài chính. Do đó, Vietcombank không có quyền kiểm soát đối với công ty này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tại ngày 31/12/2025, phần vốn góp 52% của Vietcombank có giá gốc là 410,365 tỷ đồng.

Quá trình Vietcombank thâu tóm phần vốn góp của các đối tác diễn ra trong nửa đầu năm 2026.

Khi kết thúc quý I/2026, tỷ lệ sở hữu của Vietcombank lại công ty liên doanh tăng lên 70% (theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026). Điều này đồng nghĩa Vietcombank đã mua lại 18% vốn góp từ Setra Corp. Giá gốc của 70% vốn này được ghi là 1.612,648 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.202,283 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh tại thời điểm tháng 2/2026 không còn ghi nhận Setra Corp, đồng nghĩa Vietcombank đã mua lại 18% vốn góp từ công ty này.

Đến quý II/2026, báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank không ghi nhận tỷ lệ sở hữu tại công ty liên doanh. Thuyết minh cho biết từ ngày 3/6/2026, công ty liên doanh được chuyển đổi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7, Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh đã được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh.

Đáng chú ý, phần vốn góp 30% thuộc sở hữu nước ngoài đã không còn tồn tại. Toàn bộ vốn góp của công ty đều thuộc nguồn vốn tư nhân trong nước. Điều này đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của Bonday Investment (đơn vị sở hữu 30% trước đó).

Người đại diện theo pháp luật được đổi từ Tổng giám đốc Choi Ping Ah (người Trung Quốc) sang Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Nguyễn Hải Yến.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến sinh năm 1973, được biết đến rộng rãi là Phó tổng giám đốc Vietcombank. Tại Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh, bà Hải Yến là 1 trong 4 người được uỷ quyền, đứng tên phần vốn góp cho chủ sở hữu với giá trị 315,655 tỷ đồng.

Ba người còn lại gồm: Đào Ngọc Hưng (157,832 tỷ đồng), Nguyễn Thị Minh Hải (157,832 tỷ đồng) và Phạm Nhật Thắng (157,832 tỷ đồng).

Với các thông tin này, có thể khẳng định Vietcombank đã thâu tóm hoàn toàn Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh. Dựa trên giá trị được ghi nhận từ lần mua lại 18% vốn góp từ Setra Corp, có thể ước tính Vietcombank đã bỏ ra khoảng 2.003 tỷ đồng để mua lại 30% vốn góp từ Bonday Investment.

Như vậy, tổng cộng Vietcombank đã chi khoảng 3.205 tỷ đồng cho việc mua lại 48% vốn góp từ các đối tác. Mức giá này tương ứng định giá khoảng 6.677 tỷ đồng cho 100% vốn Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh.

Tại ngày 3/6/2026, Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh có vốn điều lệ 789,162 tỷ đồng, địa chỉ tại số 5, Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TP.HCM. Công ty có 73 lao động, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.