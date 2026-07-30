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Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh Nguyễn Văn Dũng

Quỳnh An
Quỳnh An

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, do những vi phạm được xác định trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

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Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Ông Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ủy an Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Dũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm ấy gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

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Từ khóa:

#Bắc Ninh #Sở Khoa học Công nghệ #Kỷ luật #Ủy ban Kiểm tra TƯ

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