10 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhất quý II: Vietnam Airlines và PNJ đứng đầu, PV OIL cũng có tên

Vietnam Airlines là doanh nghiệp có mức lỗ sau thuế lớn nhất quý II, theo sau là PNJ và Gỗ Trường Thành.

Dữ liệu VietTimes có được cho thấy Vietnam Airlines, PNJ và Gỗ Trường Thành là 3 doanh nghiệp ghi nhận mức lỗ lớn nhất trong quý II/2026 với tổng khoản lỗ sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines, PNJ lỗ lớn do đâu?

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 38.303 tỷ đồng trong quý II, tăng 37% so với cùng kỳ. Song, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 606 tỷ đồng trong khi quý II/2025 lãi hơn 2.922 tỷ đồng.

Vietnam Airlines lỗ đậm do giá vốn bán hàng tăng cao, đẩy lãi gộp giảm 66% xuống 1.702 tỷ đồng trong khi các chi phí hoạt động vẫn ở mức cao. Điều này cũng đã được doanh nghiệp giải trình trong văn bản gửi cơ quan chức năng khi cho rằng “phải chịu những ảnh hưởng nặng do giá nhiên liệu tăng phi mã hệ quả của xung đột tại Trung Đông”.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Trần Văn Hữu, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết từ tháng 3, xung đột Trung Đông nổ ra khiến giá nhiên liệu tăng phi mã. Giá nhiên liệu bay tháng 3 khoảng 195 USD, tháng 4 là 200 USD, tháng 5 thì khoảng 151 USD. Tính trung bình giá nguyên liệu Jet A1 khoảng 182 USD/thùng trong quý II.

“So sánh giá dự kiến cuối năm 2025 thì tổng chi phí tăng thêm là khoảng 100 USD/thùng. Với cấu trúc của Vietnam Airlines hiện nay, 1 USD giá nhiên liệu tăng sẽ ảnh hưởng xấp xỉ gần 300 tỷ đồng cho cả năm. Như vậy chỉ riêng quý II, giá nhiên liệu có thể làm chi phí của Vietnam Airlines tăng lên trên 7.000 tỷ đồng”, ông Hữu cho biết.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất của hãng đạt 75.186 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 40% xuống 3.852 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, Vietnam Airlines lỗ luỹ kế hơn 23.000 tỷ đồng, giảm nhiều so với mức lỗ hơn 26.600 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng chính là lý do khiến hãng bay này đến nay chưa chia cổ tức.

Theo Vietnam Airlines, hãng dự kiến xóa lỗ lũy kế vào năm 2030 - 2032, sau đó sẽ cân đối để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Tương tự, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cũng có một quý làm ăn thua lỗ. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 8.483 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Song báo lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm PNJ ghi nhận một quý thua lỗ, đồng thời đánh dấu giai đoạn thua lỗ nặng nề nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh PNJ lao dốc là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 1.062 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với mức 203 tỷ đồng của cùng kỳ do phát sinh khoản dự phòng tổn thất hơn 865 tỷ đồng.

“Việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập BCTC hợp nhất, bao gồm: giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy thuộc vào từng nhóm kích thước kim cương”, trích từ thuyết minh BCTC PNJ.

Cũng tại thuyết minh về sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, PNJ cho biết sau ngày 30/6, trước những diễn biến bất thường trên thị trường kim cương đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho doanh nghiệp gia tăng đáng kể.

Theo số liệu thống kê nội bộ, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu từ đầu tháng 7 đến ngày phát hành BCTC hợp nhất ước tính là 237%.

PNJ cho biết diễn biến này làm tăng nhu cầu vốn lưu động và ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty cho hay đã chủ động cân đối nguồn vốn và duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Xuất hiện loạt khoản lỗ trăm tỷ

Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) ghi nhận doanh thu quý II đạt 312 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lỗ gộp hơn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 32 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chịu sức ép lớn từ các chi phí hoạt động như tài chính, bán hàng, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp (136 tỷ đồng) do trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Điều này khiến Gỗ Trường Thành báo lỗ sau thuế hơn 209 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 vẫn ghi nhận lãi.

Trong quý II, doanh thu thuần CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (Mã: PAP) đạt hơn 152 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Song, kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp hơn 21 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 56 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, Cảng Phước An báo lỗ sau thuế 110 tỷ đồng, mức này đã thu hẹp so với khoản lỗ 125 tỷ đồng vào quý II/2025.

Tập đoàn Đua Fat (Mã: DFF) đạt 69 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 57% so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế hơn 104 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 203 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, “tình hình kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ngành bất động sản, điều này ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh”.

PV OIL lao đao vì giá nguyên liệu

Quý này, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL - Mã: OIL) ghi nhận hơn 90.003 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 126% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ tăng 10% lên 1.277 tỷ đồng do giá vốn bán hàng tăng cao.

Trong kỳ, các chi phí hoạt động của doanh nghiệp đều tăng cao. Ví dụ chi phí tài chính tăng từ 102 tỷ đồng lên 243 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 749 tỷ đồng lên 1.013 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 293 tỷ đồng lên 354 tỷ đồng.

Dưới sức ép của các chi phí , PV OIL ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất 95 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 205 tỷ đồng.

Trong giải trình gửi các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cho biết giá dầu thế giới tăng mạnh là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Giá dầu Brent bình quân quý II đạt 104,5 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ và cao hơn 30% so với quý I. Giá các sản phẩm xăng cũng tăng từ 34% - 36%, giá sản phẩm dầu tăng 58% so với cùng kỳ. Cùng với đó là lãi suất tăng cũng khiến chi phí lãi vay tăng đáng kể.

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon - Mã: VVN) lỗ sau thuế hơn 89 tỷ đồng do áp lực chi phí hoạt động.

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã: DDG) không có doanh thu trong quý này, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 22 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty vẫn phải chịu các chi phí hoạt động khiến lỗ sau thuế hơn 60 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services – Mã: DXS) báo lỗ sau thuế hơn 45 tỷ đồng trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn.

Khép lại Top 10 thua lỗ nhất trên sàn chứng khoán trong quý II là CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D – Mã: PGD). Công ty báo lỗ sau thuế hơn 44 tỷ đồng.

Theo PV GAS D, các diễn biến xung đột địa chính trị Mỹ - Iran leo thang, nguồn cung dầu khí toàn cầu bị gián đoạn khiến giá dầu Dated Brent tăng mạnh. Trong khi đó, nhà cung cấp chưa điều chỉnh kịp thời chính sách giá bán cho công ty trong kỳ, dẫn đến giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận suy giảm.