Huế Times Square bị cưỡng chế tháo dỡ hạng mục xây dựng sai phép

Đã quá thời hạn 90 ngày theo quyết định xử phạt, chủ đầu tư dự án Huế Times Square vẫn chưa tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép. UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 6/8, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa ban hành quyết định cưỡng chế buộc Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh tháo dỡ, khắc phục các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương (Huế Times Square, số 5 Lê Lợi).

Quyết định được đưa ra sau khi doanh nghiệp không tự khắc phục vi phạm trong thời hạn 90 ngày đối với quyết định của chính quyền địa phương trước đó.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, dự án xây dựng nhiều hạng mục trái phép như: khu vực thông tầng bị quây kín bằng kính cường lực, lợp mái polycarbonate hơn 410 m2; xây thêm hai ô thang máy, nâng chiều cao lên 12,2 m (vượt hơn 4 m).

Dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương - Huế Times Square (số 5 Lê Lợi). Ảnh: Nguyễn Lê.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng quán cà phê Katinat với diện tích 236 m2, phòng chờ, nhà vệ sinh, am thờ mở rộng và 4 trụ trang trí ngoài phạm vi đất được cấp phép…

Trước hành vi này, ngày 23/4/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1781/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh với số tiền 110 triệu đồng; đồng thời yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định; đồng thời dừng thi công và khắc phục toàn bộ các vi phạm.

“Tuy nhiên, sau quá trình làm việc với chủ đầu tư dự án, các cơ quan chức năng xác định “không có cơ sở để xem xét” điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng đối với các hạng mục vi phạm và UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh phải tháo dỡ, khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng sai phép và tự chịu toàn bộ chi phí thực hiện”, ông Cường cho biết thêm.

Hạng mục sai phép tại dự án Huế Times Square vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quyết định xử phạt của chính quyền địa phương. Ảnh: Nguyễn Lê.

Ghi nhận của VietTimes, mặc dù đã quá thời hạn 90 ngày theo quyết định xử phạt, nhưng phần lớn các hạng mục vi phạm vẫn chưa được chủ đầu tư dự án Huế Times Square tháo dỡ, hoạt động kinh doanh tại các khu vực sai phạm vẫn diễn ra bình thường như không có gì xảy ra.

Trước đó, ngày 22/6/2026, Sở Xây dựng TP Huế cũng đã có văn bản gửi UBND phường Thuận Hóa đôn đốc việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thuận Hóa, trong đó yêu cầu UBND phường Thuận Hóa xem xét, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến dự án Huế Times Square.