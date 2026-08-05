Đà Nẵng bổ sung 6 khu vực xây nhà ở xã hội

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 – 2030, trong đó bổ sung thêm 6 khu vực xây nhà ở xã hội mới.

Theo đó, 6 khu vực mới dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm: 3 khu vực thuộc Quy hoạch phân khu trung tâm lõi trên địa bàn phường An Khê (ô quy hoạch LX8-OCT01, diện tích khoảng 1,5ha; ô quy hoạch LX6-OM02, LX6-OM03, LX6-OM04, diện tích khoảng 4,7ha; ô quy hoạch LX6-OM06, diện tích khoảng 0,6ha);

Khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 theo quy hoạch chung xã Hòa Tiến (diện tích khoảng 20,2ha; Khu đất số 20 Ba Đình (nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại phường Hải Châu, diện tích khoảng 0,2ha); Ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo tại phường Ngũ Hành Sơn (diện tích khoảng 1,5ha).

Đối với nhà ở thương mại, UBND thành phố đưa ra khỏi danh mục 2 khu vực gồm: lô A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông tại phường Sơn Trà (diện tích khoảng 1,1ha) và các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở tại bán đảo Sơn Trà (diện tích khoảng 73ha); đồng thời bổ sung 2 khu vực phát triển nhà ở thương mại gồm Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn (diện tích khoảng 4,6ha) và Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng (quy mô khoảng 486ha), thuộc các địa bàn các phường Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 với nội dung bổ sung khu vực dự kiến phát triển nhà ở.

Cụ thể, có 69 khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội; trong đó, có 15 khu vực đang triển khai (1 khu vực tại quận Hải Châu, 2 khu vực tại quận Sơn Trà, 3 khu vực tại quận Ngũ Hành Sơn, 7 khu vực tại quận Liên Chiểu, 2 khu vực tại huyện Hòa Vang) và 54 khu vực dự kiến triển khai dự án (1 khu vực tại quận Sơn Trà, 7 khu vực tại quận Ngũ Hành Sơn, 12 khu vực tại quận Liên Chiểu, 7 khu vực tại quận Cẩm Lệ, 27 khu vực tại huyện Hòa Vang).

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành danh mục 122 khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại; trong đó, có 72 khu vực đang triển khai (14 khu vực tại quận Hải Châu, 23 khu vực tại quận Sơn Trà, 16 khu vực tại quận Ngũ Hành Sơn, 13 khu vực tại quận Liên Chiểu, 2 khu vực tại huyện Hòa Vang, 2 khu vực tại quận Cẩm Lệ, 2 khu vực kết hợp quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang) và 50 Khu vực dự kiến triển khai (12 khu vực tại quận Hải Châu, 11 khu vực tại quận Sơn Trà, 5 khu vực tại quận Ngũ Hành Sơn, 5 khu vực tại quận Liên Chiểu, 13 khu vực tại huyện Hòa Vang, 4 khu vực tại quận Cẩm Lệ).

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai chương trình, định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.