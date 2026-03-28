Đà Nẵng hoàn thành cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung được khởi công xây dựng vào ngày 14/12/2022, sau 1.200 ngày thi công đến nay đã hoàn thành.

Ngày 28/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố hoàn thành xây dựng Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, bao gồm: Kè chắn sóng và đê chắn sóng với tổng chiều dài 1.170 m; luồng tàu dài khoảng 7,3 km, chiều rộng luồng tàu 160 m, cao độ đáy nạo vét -14,0 m (hệ Hải đồ); đường giao thông kết nối đến cổng cảng 6 làn xe, bề rộng 30 m; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động…

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, UBND TP Đà Nẵng cũng tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng.

Tuyến đường có tổng chiều dài 2,96 km, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe với bề rộng nền đường 30 m và các hạng mục cầu vượt, nút giao, hầm chui… Việc thông xe tuyến đường này giúp nâng cao năng lực khai thác các Khu bến cảng Liên Chiểu, đảm bảo kết nối nhanh và an toàn với mạng lưới giao thông đường bộ tại khu vực.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ công bố hoàn thành xây dựng Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu, UBND TP Đà Nẵng công bố chính thức khởi động dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư dự kiến là 45.268 tỷ đồng, do nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) thực hiện.

Dự án có quy mô 8 bến cảng container và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tiến độ, lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Tiến độ thực hiện dự án: 3.639 ngày.