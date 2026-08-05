Sai phạm tại kỳ thi THPT: Vì sao thi lại ở chuyên Tuyên Quang, Quảng Trị thì không?

Bộ GDĐT cho biết việc xử lý sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) khác nhau do bản chất vụ việc.

Tại họp báo sáng 5/8 về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lý giải vì sao thí sinh tại Tuyên Quang được tổ chức thi lại, trong khi vụ việc xảy ra tại Quảng Trị không áp dụng phương án tương tự.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), cho biết 2 vụ việc có bản chất hoàn toàn khác nhau nên căn cứ pháp lý và cách xử lý cũng khác nhau.

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết kết luận điều tra ban đầu đối với vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy, sai phạm thuộc về cả Hội đồng thi. Ảnh: PT.

Theo ông Chương, đối với vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Những sai phạm cụ thể đã được làm rõ và công khai.

Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT áp dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT để xử lý các thí sinh vi phạm theo đúng mức độ đã được xác định. Hồ sơ, tài liệu liên quan cũng được lưu giữ đầy đủ phục vụ quá trình xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Bộ GDĐT cho biết đến thời điểm hiện tại chưa thể tách bạch, xác định ngay mức độ ảnh hưởng đối với từng bài thi hoặc từng thí sinh. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã căn cứ Quy chế thi để báo cáo Bộ GDĐT quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại.

Ông Chương nhấn mạnh việc tổ chức thi lại là quyết định có căn cứ pháp lý, được thực hiện đúng quy trình và đúng Quy chế thi.

Việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc miễn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Trách nhiệm của từng người sẽ tiếp tục được cơ quan công an điều tra, cá thể hóa và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kỳ thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19/8.

Kết quả kỳ thi của các thí sinh tại điểm thi này trong các ngày 11 và 12/6/2026 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinh cũng chưa được tham gia xét tuyển theo bất kỳ phương thức nào cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi hoàn thành kỳ thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định việc hủy kết quả và tổ chức thi lại được xem là giải pháp cần thiết để khôi phục sự công bằng của kỳ thi, đồng thời bảo đảm quyền lợi của những thí sinh học thật, thi thật nhưng bị ảnh hưởng bởi sai phạm xảy ra tại điểm thi.

Tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự việc, ảnh hưởng uy tín kỳ thi tốt nghiệp và cả ngành giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nêu quan điểm rằng: "Mọi biện pháp xử lý phải nhìn ra toàn cục". Ảnh: PT.

Theo ông, phương án tổ chức thi lại được xem xét kỹ, từ việc lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, tới tham khảo quan điểm chuyên gia, nhà báo.

"Một số phương án được đưa ra song không cái nào phù hợp hết với ý kiến dư luận", ông nói và cho biết đã báo cáo cấp thẩm quyền rằng phương án thi lại phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại.

Theo ông, tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm về việc mất an toàn kỳ thi. Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát quy định, làm tốt hơn công tác quản trị rủi ro.