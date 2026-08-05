Bộ Công an chủ trì việc lên phương án quản lý smartphone, mạng xã hội trong trường học

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, bảo đảm thực chất, hiệu quả; giảm áp lực thi cử; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trường học; tăng cường phòng, chống gian lận trong các kỳ thi, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết; giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Bộ cũng được giao nhiệm vụ cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy; hoàn thành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, tuyển dụng đủ giáo viên theo quy định ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự.

Đáng lưu ý, với chỉ thị vừa ban hành, Thủ tướng định hướng nghiên cứu cơ chế thí điểm mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn.

Cùng với yêu cầu triển khai hiệu quả một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước, bảo đảm cung ứng đầy đủ trước 15/8, Thủ tướng lưu ý tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng số, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây dựng phương án quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm hạn chế rủi ro, ngăn chặn bạo lực học đường từ mạng xã hội, kiểm soát các nội dung độc hại trên không gian mạng có thể tác động tới học sinh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề cập tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn có sự gia tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; chuyển đổi, tận dụng các công trình, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị thành cơ sở giáo dục, y tế theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định; công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.