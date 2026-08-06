Những bộ trưởng nào tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số?

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sau kiện toàn có 31 thành viên, trong đó có 15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định 208 phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) sau kiện toàn gồm 31 thành viên bao gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 25 Ủy viên, Ủy viên Thường trực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong danh sách kiện toàn, có 18 thành viên Chính phủ tham gia Ban Chỉ đạo (gồm Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và 15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ). Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 7 lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ương, một lãnh đạo Quốc hội, một lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.

Danh sách cụ thể 31 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

1. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên.

5. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

6. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Ủy viên.

8. Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

9. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

10. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực.

11. Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Thường trực.

12. Ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên.

13. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

14. Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công Thương, Ủy viên.

16. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính, Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên.

18. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp, Ủy viên.

19. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên.

20. Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng, Ủy viên.

21. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Y tế, Ủy viên.

22. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

24. Ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.

25. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.

26. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực.

27. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên.

28. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên.

29. Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên.

30. Ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

31. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: Bộ Công an.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là gì?

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thành lập theo Quyết định số 229 ngày 10/1/2025 của Bộ Chính trị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách pháp luật, giải pháp đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Chỉ đạo đôn đốc, phối hợp các cấp ủy tổ chức Đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, rà soát cơ chế, chính sách pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để kiến nghị yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm trong tổ chức thực hiện;

Chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp đột phá, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Chỉ đạo, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về công tác phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc;

Tổ chức sơ kết tổng kết và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.