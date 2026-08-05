Hủy kết quả thi ở THPT Chuyên Tuyên Quang, dự kiến thi lại trong 2 ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT của các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kỳ thi lại dự kiến diễn ra trong 2 ngày và công bố kết quả thi vào ngày 19/8.

Sáng 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) họp báo công bố quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định các sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quyết định này căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an, Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Bộ GDĐT xác định các sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo Quy chế thi. Do đó có đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại điểm thi này.

Ông Chương nhấn mạnh việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của kỳ thi, đồng thời thực hiện đúng các nguyên tắc và chỉ đạo của Chính phủ.

"Đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi", Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nêu.

Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có các thí sinh vi phạm nếu có, sẽ được xem xét và xử lý căn cứ kết quả điều tra cũng như mức độ vi phạm cụ thể theo quy định của pháp luật.

Ông Chương cũng cho biết kế hoạch dự kiến, kỳ thi lại sẽ diễn ra trong 2 ngày 14-15/8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19/8/2026.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo. Ảnh: PT.

Bộ GDĐT cho biết kết quả kỳ thi đã diễn ra trong các ngày 11 và 12/6/2026 của toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh cũng không được tham gia xét tuyển theo bất kỳ phương thức nào cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để sử dụng xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

Bộ GDĐT cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với những thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi, việc xử lý sẽ được thực hiện căn cứ kết quả điều tra và tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học vẫn sẽ bị xem xét xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Bộ GDĐT cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức kỳ thi theo hướng bổ sung các biện pháp phòng chống gian lận, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát tại các điểm thi.

Bộ cũng sẽ tiếp tục cử giảng viên đại học tham gia giám sát công tác tổ chức thi ở các địa phương, đồng thời tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên.

Song song với đó, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình, bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn và độ tin cậy trước khi triển khai chính thức.