Bộ KH&CN thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực KHCN

Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực KHCN năm 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hành kinh doanh có trách nhiệm đang trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực KHCN năm 2026. Ảnh XM.

Theo bà Trang, ngày 14/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm giai đoạn 2023–2027. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của tăng trưởng bền vững.

Hội nghị tập trung ba nội dung chính: nhận diện đầy đủ nội hàm thực hành kinh doanh có trách nhiệm; cập nhật quy định pháp luật mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức về vai trò của tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc. Ảnh XM.

Buổi tập huấn cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình thực tiễn, góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Trong khuôn khổ tham luận mang chủ đề “Cập nhật chính sách, pháp luật và thực tiễn Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ”, TS Nguyễn Tiến Đạt, Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính đã làm rõ các khái niệm, quan điểm về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (Responsible Business Practices – RBP); thông tin về các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 26000 và bộ tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị); đồng thời cập nhật những đổi mới chính sách, pháp luật giai đoạn 2025-2026 liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TS Nguyễn Tiến Đạt, Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính trình bày tại hội nghị. Ảnh XM.

Cũng theo TS Đạt, mô hình kinh doanh có trách nhiệm trên thế giới đang có xu hướng chuyển từ “tự nguyện” sang “bắt buộc”, cùng với các khuyến nghị cụ thể về môi trường (tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn), xã hội (ESG trong quản lý lao động, chuỗi cung ứng) và quản trị doanh nghiệp (báo cáo ESG, ủy ban giám sát độc lập, ủy ban đạo đức AI).

"Chính vì vậy, các doanh nghiệp tư nhân cần chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tài chính hay từ thiện, mà còn thể hiện qua các chính sách kinh doanh có trách nhiệm, chăm lo đời sống người lao động, hỗ trợ phát triển cộng đồng; và thực hành quản trị minh bạch, hiệu quả, xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên đạo đức, chống gian lận, đảm bảo công bằng với khách hàng, đối tác và người lao động", TS Đạt chia sẻ.

Tại hội nghị, các diễn giả, đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như những bài học kinh nghiệm, giải pháp, mô hình về thực hành hoạt động kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước... nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.