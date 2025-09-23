Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư Bến cảng container Liên Chiểu hơn 45.200 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu trị giá hơn 45.200 tỷ đồng.

Bến cảng hơn 1,75 tỷ USD

Dự án thực hiện trên diện tích khoảng 172,6 ha (chưa bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu, vũng quay tàu sử dụng chung với các bến cảng khác trong khu bến cảng Liên Chiểu). Trong đó, có 146,84 ha đất liền (gồm 136,71 ha xây dựng khu vực bến cảng container; 9,26 ha xây dựng khu kho bãi đường sắt và bãi xe tập trung; 0,6 ha đường sắt kết nối; 0,27 ha hạ tầng kỹ thuật đầu mối) và 25,76 ha diện tích vùng nước (khu nước trước bến).

Dự án có tổng công suất thiết kế 5,7 triệu Teus/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm). Trong đó, công suất đến năm 2030 dự kiến từ 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Về quy mô, dự án quy hoạch 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng là 2.750 m, tiếp nhận tàu container đến 18.000 teus. Định hướng quy hoạch các bến container có công nghệ bốc xếp hiện đại, tự động hóa cao để đảm bảo năng lực giải phóng tàu nhanh, năng suất bốc xếp hàng hóa cao, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất và cơ sở hạ tầng cảng.

Bố trí xây dựng các bến sà lan tiếp nhận cỡ tàu, sà lan đến 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng cho khu bến container đến các cảng biển, thuỷ nội địa khác trong cả nước, giúp giảm tải cho đường bộ, giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả giữa đường biển và đường thủy nội địa.

Hạ tầng dùng chung Dự án cảng biển Liên Chiểu đang gấp rút hoàn thành.

Khu vực hậu phương cảng gồm: hệ thống kho, bãi chứa container bố trí sau khu vực bến cập tàu gồm: bãi container có hàng, container rỗng, container lạnh, container đặc biệt, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút.... Các hạng mục công trình phụ trợ khác như văn phòng điều hành, nhà dịch vụ, khu xưởng sửa chữa, các công trình phụ trợ, khu hạ tầng kỹ thuật...

Khu bãi tập kết, bốc xếp hàng hóa phục vụ đường sắt nhằm kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt quốc gia; khu bãi xe tập trung để chờ làm thủ tục vào cảng; Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối dự kiến làm đường bãi, hỗ trợ đỗ xe chờ làm thủ tục vào cảng; tuyến đường sắt kết nối đến Ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 45.268 tỷ đồng (tương đương hơn 1,75 tỷ USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 9.053 tỷ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 36.214 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển.

Quý I/2036 sẽ hoàn thành toàn bộ

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn: Từ quý IV/2025 đến quý I/2036.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ quý IV/2025 đến quý IV/2028) sẽ đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng (bến cảng số 1, 2) và hệ thống hậu phương cảng, công trình phụ trợ đồng bộ; san lấp làm bãi khu đường sắt, bến xe tập trung; đầu tư đoạn đường sắt kết nối; khu bãi đường sắt và Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối; nạo vét khu nước trước bến và khu nước kết nối. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ quý IV/2028.

Hạ tầng giao thông kết nối cảng Liên Chiểu và tuyến cao tốc Bắc - Nam đang về đích.

Giai đoạn 2 (quý I/2029 đến quý IV/2032) sẽ đầu tư xây dựng bến cảng số 3, 4 và hệ thống hậu phương công trình phụ trợ đồng bộ; Nạo vét khu nước trước bến. Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ quý I/2033.

Giai đoạn 3 (từ quý I/2033 đến quý IV/2035) sẽ đầu tư xây dựng các bến cảng còn lại (từ bến cảng số 5 đến bến cảng số 8), khu bến sà lan và hệ thống hậu phương công trình phụ trợ đồng bộ; Nạo vét khu nước trước bến và khu nước kết nối; Xây dựng hoàn thiện khu đường sắt và bến xe. Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ quý I/2036.

Nhà đầu tư được chọn thông qua hình thức đấu thầu; đồng thời được ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Điều 12 Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội và các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, đầu tư, thuế.