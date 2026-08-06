Tình báo Ukraine nói Triều Tiên lần đầu điều đơn vị tên lửa sang hỗ trợ Nga

Theo quan chức tình báo quân sự Ukraine, Triều Tiên đã bắt đầu triển khai một đơn vị tên lửa tới miền tây nước Nga. Lực lượng này trong tương lai có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng, tham gia tấn công nhằm vào Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại, Nga được cho là muốn tận dụng điểm yếu này bằng cách gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo. Loại vũ khí này khó bị đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa hành trình, khiến áp lực đối với lưới phòng không Ukraine ngày càng lớn.

Kể từ cuối năm 2023, Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24 do Triều Tiên sản xuất để tấn công Ukraine. Nếu Bình Nhưỡng thực sự điều cả đơn vị tên lửa sang Nga, đây sẽ là bước phát triển mới trong hợp tác quân sự giữa hai nước.

Các xe chở tên lửa KN-23 của Triều Tiên tham gia diễu binh. Ảnh: Yonhap.

Ông Andrii Cherniak, quan chức của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR), cho biết Nga dự định triển khai đơn vị tên lửa Triều Tiên gồm khoảng 90 quân nhân tới tỉnh Voronezh, giáp biên giới Ukraine, và biên chế vào Lữ đoàn Tên lửa số 112 của quân đội Nga.

Theo ông Cherniak, Triều Tiên đã chuyển cho Nga 40 tên lửa KN-23 (Hwasong-11A) và KN-24 (Hwasong-11D) mới, cùng đội ngũ kỹ thuật và quân nhân liên quan. Tuy nhiên, cách thức triển khai cũng như tổng số tên lửa sẽ được lãnh đạo hai nước chốt trong cuộc họp cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Phía Ukraine cho rằng kế hoạch hiện nay của Nga là bố trí 120 tên lửa đạn đạo Triều Tiên cùng 6 bệ phóng. Hiện chưa rõ lực lượng Triều Tiên sẽ trực tiếp vận hành các hệ thống tên lửa hay chỉ đảm nhiệm vai trò huấn luyện, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật.

Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa KN-24. Ảnh: Yonhap.

Theo một số nguồn tin quân sự Ukraine, KN-23 và KN-24 có tầm bắn và tải trọng đầu đạn lớn hơn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga, nhưng độ chính xác thấp hơn. Hai loại tên lửa này cũng từng bị Ukraine cáo buộc được sử dụng trong các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường.

Phản ứng của các bên liên quan

Nga chưa xác nhận cũng không bác bỏ. Cho đến nay, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin đơn vị tên lửa Triều Tiên được triển khai sang Nga.

Trước đây, Nga từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc sử dụng vũ khí Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Triều Tiên năm 2024, Nga đã công khai thừa nhận có sự hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Triều Tiên, bao gồm việc xác nhận binh sĩ Triều Tiên từng tham gia chiến dịch tại tỉnh Kursk.

Triều Tiên giữ im lặng. Triều Tiên cũng chưa có bất kỳ phản ứng chính thức nào đối với thông tin Ukraine đưa ra. Trước đây, Triều Tiên luôn khẳng định quan hệ quân sự với Nga là hợp pháp theo hiệp ước song phương và không thừa nhận các cáo buộc phương Tây về việc cung cấp vũ khí nhằm phục vụ chiến tranh tại Ukraine.

Triều Tiên phóng thử tên lửa KN-23. Ảnh: QQnews.

Mỹ chưa bình luận về tin mới của tình báo Ukraine. Tính đến thời điểm hiện nay, Washington chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với thông tin về đơn vị tên lửa Triều Tiên được triển khai sang Nga.

Tuy nhiên, lập trường của Mỹ trong thời gian qua khá nhất quán: Mỹ nhiều lần lên án hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên. Mỹ đã áp đặt nhiều gói trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia chuyển giao tên lửa, đạn pháo và công nghệ quân sự giữa hai nước. Mỹ cho rằng việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc giữ lập trường khá thận trọng, chủ yếu theo dõi và chờ thêm bằng chứng độc lập trước khi đưa ra phản ứng mạnh hơn. Dù chưa đưa ra phản ứng mới riêng về thông tin Ukraine công bố ngày 5/8 rằng Triều Tiên đã triển khai một đơn vị tên lửa sang Nga; tuy nhiên, lập trường của Seoul trong hơn một tuần qua khá rõ ràng và nhất quán.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên, nhưng từ chối bình luận về các thông tin tình báo cụ thể.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra nhà máy sản xuất tên lửa KN-24 hồi tháng 6/2026. Ảnh: KCNA.

Hàn Quốc tái khẳng định, mọi hình thức hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải chấm dứt ngay lập tức. Một số nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết chưa phát hiện bằng chứng xác nhận việc Bình Nhưỡng đã điều thêm lực lượng hoặc vũ khí mới sang Nga, dù họ vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Nếu thông tin của Ukraine được xác nhận độc lập, đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên không chỉ cung cấp tên lửa mà còn triển khai trực tiếp một đơn vị tên lửa sang lãnh thổ Nga, đánh dấu mức độ hợp tác quân sự sâu hơn giữa hai nước so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, hiện toàn bộ thông tin này mới dựa trên nguồn tình báo Ukraine và chưa được Nga, Triều Tiên hoặc một nguồn độc lập xác nhận, nên vẫn cần được theo dõi thêm.

Theo Wforum, IFeng