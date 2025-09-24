Ukraine tung UAV tập kích hệ thống Iskander-M: Biểu tượng tên lửa Nga bị tấn công bất ngờ

Ukraine dùng 14 UAV tấn công hệ thống Iskander-M của Nga, gây hư hại nhiều bệ phóng. Vụ việc mang ý nghĩa biểu tượng lớn, trong bối cảnh Kiev phụ thuộc UAV để nhắm vào mục tiêu giá trị cao.

Hình ảnh do các nguồn tin Nga công bố đã xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây hư hại cho một số xe phóng cơ động thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, trong đó có phương tiện có thể đã bị phá hủy. Việc không có dấu hiệu của vụ nổ lớn cho thấy các tên lửa không bị kích nổ, nhiều khả năng do các bệ phóng không mang theo vũ khí tại thời điểm bị tấn công.

Theo các nguồn tin Ukraine, tổng cộng 14 UAV dùng một lần đã được triển khai để tấn công các bệ phóng. Vụ việc nằm trong bối cảnh chiến dịch không kích gia tăng nhằm vào các mục tiêu Nga. Do không sở hữu lực lượng tiêm kích có khả năng tấn công chính xác tầm xa, cũng như thiếu các loại tên lửa hành trình hoặc đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu chiến, Ukraine hiện phụ thuộc đáng kể vào UAV để đánh trúng các mục tiêu giá trị cao của Nga.

Các phương tiện phóng bị hư hỏng thuộc hệ thống Iskander-M. Ảnh: MW.

Một số thành công lớn nhất của chiến thuật này từng là việc phá hủy nhiều máy bay chiến lược Nga ngay tại căn cứ, điển hình như vụ tấn công ngày 1/6 nhằm vào các sân bay quân sự, khiến nhiều máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-22M3 bị phá hủy.

Các cuộc tập kích UAV của Ukraine được hỗ trợ đáng kể từ nhân sự phương Tây trên thực địa, cùng quyền tiếp cận tình báo vệ tinh và nguồn cung linh kiện, tài chính dồi dào để duy trì sản xuất. Trước tình hình này, Nga gần đây đã tăng cường xây dựng nhà chứa kiên cố để bảo vệ chiến đấu cơ trước loạt đòn tập kích.

Dù các bệ phóng Iskander-M không được coi là mục tiêu giá trị cao — bởi Nga đã tăng cường sản xuất loại phương tiện này từ khi xung đột bùng nổ đầu năm 2022 — nhưng tầm quan trọng mang tính biểu tượng của Iskander-M trong chiến dịch quân sự khiến vụ tấn công vẫn gây tiếng vang. Thực tế, số vụ Ukraine tập kích thành công vào bệ phóng Iskander-M cho đến nay vẫn khá hiếm hoi.

Một lữ đoàn Iskander-M thường bao gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 xe phóng kiêm nạp đạn, 12 xe tái nạp, 11 xe chỉ huy, 14 xe hậu cần, cùng một xe chuẩn bị dữ liệu và một xe bảo dưỡng. Lữ đoàn có khả năng khai hỏa đồng thời 48 quả tên lửa và nhanh chóng tái trang bị nếu gần kho chứa.

Cảnh phóng tên lửa đạn đạo 9K720 từ hệ thống Iskander-M. Ảnh: MW.

Trong suốt chiến sự, hệ thống Iskander-M đã nhiều lần được Nga sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao của Ukraine, bao gồm trận địa, radar và xe chỉ huy thuộc hệ thống phòng thủ MIM-104 Patriot – loại vũ khí đắt đỏ bậc nhất mà Kiev sở hữu. Ngoài ra, Iskander-M còn được dùng để nhắm vào các đơn vị tinh nhuệ, trong đó có cả lực lượng nước ngoài.

Dù từng đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn 9K720 Iskander, nhưng Nga đã nhanh chóng tăng tốc độ sản xuất lên gấp nhiều lần so với thời bình, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho những chiến thuật mới. Một trong các chiến thuật nổi bật là “đánh kép” – phóng hai quả tên lửa vào cùng mục tiêu, cách nhau một khoảng thời gian, khiến quả thứ hai gây thương vong lớn hơn khi lực lượng đối phương tập trung quanh điểm trúng đạn đầu tiên.

