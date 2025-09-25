Ngoại trưởng Nga và Mỹ có cuộc gặp kín thảo luận về chiến sự Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp kín bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong hôm 24/9. Cuộc thảo luận kéo dài gần một giờ, tập trung chủ yếu vào tình hình chiến sự tại Ukraine, theo những tuyên bố ngắn gọn từ cả hai phía sau buổi làm việc.

Phía Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rubio đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc “chấm dứt giết chóc” và nhấn mạnh yêu cầu Moscow phải có “bước đi ý nghĩa hướng tới giải pháp bền vững cho cuộc chiến Nga – Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga công bố thông cáo chi tiết hơn, cho biết ông Lavrov và ông Rubio đồng ý tiếp tục “đối thoại mang tính xây dựng” giữa hai ngoại giao đoàn, đồng thời khẳng định lại tầm quan trọng của “đà tiến triển” được tạo ra từ thượng đỉnh Alaska nhằm hướng tới “bình thường hóa quan hệ song phương”.

Thông cáo Nga nêu rõ: “Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự sẵn sàng của Moscow trong việc đi theo định hướng đã được các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thống nhất ở Alaska, bao gồm việc phối hợp cùng Washington để giải quyết tận gốc các nguyên nhân của xung đột Ukraine”. Ông cũng chỉ trích các “kế hoạch không thể chấp nhận” do Kiev và một số thủ đô châu Âu thúc đẩy, mà theo Nga chỉ nhằm kéo dài chiến sự.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi giọng điệu về cuộc chiến, sau buổi hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần. Trong bài đăng trên Truth Social hôm thứ Ba, ông Trump khẳng định Kiev “có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine” nếu nhận đủ hỗ trợ từ EU và NATO.

Ông cũng gọi Nga là “con hổ giấy,” cho rằng Moscow đã thất bại trong việc đánh bại Ukraine và đang rơi vào “khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng”.

Điện Kremlin phản ứng bằng thái độ nhẹ nhàng. Người phát ngôn Dmitry Peskov đáp trả rằng Nga “không phải hổ giấy, mà là một con gấu thật sự”. Ông thừa nhận nền kinh tế Nga đối diện “một số vấn đề,” song nhấn mạnh đất nước đã thích nghi với tình hình chiến sự cũng như chống chịu được các lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.

