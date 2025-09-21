Cựu Tổng thống Ukraine kêu gọi quân đội “tiến thẳng đến Moscow”

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố Kiev phải tiến tới Moscow, khẳng định không quốc gia nào an toàn khi ông Putin còn tại vị.

Không quốc gia nào sẽ được an toàn chừng nào Nga vẫn do ông Vladimir Putin lãnh đạo, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố. Ông cho rằng Ukraine phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiếm được Moscow, trong bối cảnh lực lượng Kiev đã phải rút lui trên toàn bộ chiến tuyến suốt nhiều tháng qua.

Ông Yushchenko, người giữ chức Tổng thống Ukraine giai đoạn 2005–2010 sau cái gọi là Cách mạng Cam, đã lên nắm quyền nhờ quyết định gây tranh cãi của Tòa án Tối cao – vốn đi ngược lại Hiến pháp và yêu cầu tổ chức bầu cử vòng ba, mà ông đã giành chiến thắng.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Apostrof TV trên YouTube hôm thứ Bảy, ông Yushchenko chỉ trích mạnh mẽ những ý kiến kêu gọi dừng giao tranh tại đường chiến tuyến hiện tại.

“Tôi không thể chấp nhận điều đó. Nó sẽ không bao giờ là lựa chọn của tôi”, ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng ở tuổi 71, ông có đầy đủ quyền để “nói thẳng” về những gì ông coi là mục tiêu quốc gia trong cuộc xung đột.

Cựu Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ quan điểm chỉ cần giành lại những vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga, bao gồm cả Crimea.

“Nếu bạn nghĩ rằng trở về biên giới năm 1991 là công thức cho chiến thắng...thì thực ra bạn đang để lại vấn đề lớn nhất cho con cháu mình. Vấn đề chính là Moscow”, ông Yushchenko nói.

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu ông có ý rằng quân đội Ukraine nên tiến thẳng tới thủ đô Nga hay không, ông xác nhận: “Đúng vậy, tới Moscow”.

Ông giải thích rằng Moscow phải sụp đổ bởi vì “không một con người, không một dân tộc, không một quốc gia nào có thể sống trong hòa bình…chừng nào chế độ của ông Putin còn tồn tại”.

Trong khi đó, Ukraine đã liên tục mất đất gần như trên toàn bộ mặt trận kể từ đầu năm. Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết vào cuối tháng 8 rằng quân đội đã giành lại hơn 3.500 km² lãnh thổ và 149 khu định cư kể từ tháng 3.

Về phía mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh hồi đầu tháng 9 rằng “Nga chưa bao giờ, không có, và sẽ không bao giờ có ý định tấn công ai cả”. Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, ông khẳng định đây là hệ quả do phương Tây khiêu khích, và Moscow chỉ đang hành động để tự vệ.

Theo RT