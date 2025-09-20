Nga phản ứng trước cáo buộc tiêm kích xâm phạm không phận Estonia

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc ba tiêm kích MiG-31 xâm phạm không phận Estonia. Trong khi đó, NATO kích hoạt Điều 4, tham vấn khẩn và khẳng định phản ứng phải mạnh mẽ, thống nhất.

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc máy bay chiến đấu của nước này xâm nhập không phận Estonia hôm thứ Sáu.

Trước đó, quốc gia vùng Baltic, thành viên EU và NATO, cáo buộc ba máy bay Nga đã vi phạm không phận trong 12 phút, gọi đây là một hành động “ngang ngược chưa từng có”.

Trong tuyên bố ngắn gọn hôm 20/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba chiếc MiG-31 đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ khu vực Karelia, phía đông Phần Lan, đến một sân bay ở vùng Kaliningrad – vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga giáp Ba Lan và Litva.

Các máy bay này bay trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3 km, “mà không vi phạm không phận Estonia”, tuyên bố nhấn mạnh.

“Chuyến bay được tiến hành hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quốc tế về không phận và không vượt qua biên giới của bất kỳ quốc gia nào khác”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Estonia đã ngay lập tức yêu cầu tiến hành tham vấn khẩn cấp với các thành viên NATO, viện dẫn Điều 4 trong Hiệp ước của liên minh.

“Phản ứng của NATO đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào phải thống nhất và mạnh mẽ. Chúng tôi coi việc tham vấn với các đồng minh là điều thiết yếu để đảm bảo nhận thức tình hình chung và thống nhất các bước đi tiếp theo”, Thủ tướng Estonia Kristen Michal tuyên bố.

Trước đó, ngày 9/9, Ba Lan cũng cáo buộc Nga đã đưa ít nhất 19 máy bay không người lái vào không phận của mình – một cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Đáp lại, NATO đã triển khai thêm máy bay để tuần tra bầu trời Ba Lan.

Theo RT