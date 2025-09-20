Nga tung đòn UAV và tên lửa lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine

Nga phát động cuộc tấn công UAV và tên lửa lớn chưa từng có vào Ukraine, khiến ít nhất 3 người chết, hàng chục người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng hư hại, theo Kiev.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Ukraine trong đêm, khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, đồng thời gây hư hại cơ sở hạ tầng và nhà ở dân sự. Thông tin trên được Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm nay, 20/9.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, giao tranh đã leo thang trong những tháng gần đây.

Trong thông điệp đăng trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết Nga đã phóng khoảng 580 UAV và 40 tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng, các công ty sản xuất dân sự và khu dân cư ở nhiều khu vực trên cả nước.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 552 UAV và 31 tên lửa trong số này.

“Suốt cả đêm, Ukraine chìm trong một cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga”, ông Zelensky nói. “Mỗi đòn tấn công như vậy không phải là nhu cầu quân sự, mà là một chiến lược cố ý nhằm khủng bố dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi”.

Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường ở Ukraine.

Tại thành phố Dnipro ở miền Trung, một tên lửa mang đầu đạn chùm đã đánh trúng tòa chung cư, Zelensky cho biết. Một người thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương, theo chính quyền địa phương.

Ngoài ra, có 2 người chết ở khu vực Chernihiv phía Bắc và Khmelnytskyi phía Tây, các quan chức khu vực xác nhận.

Các báo cáo chiến sự này hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

“Nghe tiếng UAV Shahed tiến lại gần hơn và gần hơn, tôi hiểu nó đang bay về phía chúng tôi. Con tôi và tôi vô cùng sợ hãi”, Yulia Chystokletova, cư dân Kiev, kể lại với Reuters. “Chuyện này không nên xảy ra ở thế kỷ 21. Tất cả chúng ta đều là con người. Hãy ngồi xuống bàn đàm phán”.

Kiev hiện đang chịu áp lực gia tăng ở miền Đông Ukraine, nơi quân Nga tiếp tục chiến dịch tấn công chậm rãi, tàn phá các làng mạc và thị trấn, đồng thời chiếm thêm lãnh thổ mới.

Hai bên tăng tốc chiến tranh UAV

Để tấn công các thành phố Ukraine xa chiến tuyến, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật, tung ra hàng trăm UAV trong một đợt tấn công thay vì chỉ vài chục chiếc như giai đoạn đầu chiến tranh.

Ukraine thường đáp trả bằng các đòn UAV riêng, nhắm sâu vào lãnh thổ Nga, tấn công nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và trung tâm hậu cần.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga tại Saratov và Samara trong đêm, gây ra nổ lớn và hỏa hoạn.

“Về các nhà máy lọc dầu: chúng tôi có UAV, chúng tôi biết cách sản xuất chúng. Tất cả phụ thuộc vào số lượng UAV mà chúng tôi có thể sử dụng mỗi ngày”, ông Zelensky nói với báo giới. “Khi số lượng UAV của chúng tôi tương đương với Nga, họ sẽ cảm nhận được ngay, từ thiếu hụt nhiên liệu cho đến cảnh xếp hàng dài ở các trạm xăng”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành thành công các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine trong đêm.

Quân đội Ba Lan cho biết các máy bay Ba Lan và đồng minh NATO đã được triển khai từ sáng sớm thứ Bảy để bảo đảm an ninh không phận, sau khi một số cuộc không kích của Nga nhắm vào miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Theo Reuters