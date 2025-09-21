Quốc gia EU tuyên bố sẽ áp thêm thuế vào sách và các ấn phẩm tiếng Nga

Latvia dự kiến tăng thuế VAT từ 5% lên 21% đối với sách, báo và ấn phẩm bằng tiếng Nga từ năm 2026. Động thái này làm dấy lên tranh cãi, bị cáo buộc là “phân biệt đối xử trắng trợn” với cộng đồng nói tiếng Nga.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Latvia siết chặt các chính sách nhằm vào cộng đồng nói tiếng Nga.

Latvia đang lên kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với sách, giáo trình, báo chí và các ấn phẩm khác in bằng tiếng Nga, cùng một số ngôn ngữ khác, theo dự thảo ngân sách do Bộ Tài chính nước này trình lên chính phủ.

Cùng với hai quốc gia vùng Baltic láng giềng là Estonia và Lithuania, Latvia đã áp dụng lập trường đối đầu hơn với Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Chính quyền Latvia đã thắt chặt luật ngôn ngữ và áp đặt các hạn chế nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga, vốn chiếm gần một phần tư dân số cả nước.

Biện pháp mới, dự kiến có hiệu lực từ năm 2026, sẽ nâng mức VAT từ 5% lên 21% đối với sách in và sách điện tử, báo, tạp chí, bản tin, ấn phẩm của các hãng tin, cùng các phương tiện truyền thông trực tuyến không xuất bản bằng tiếng Latvia, hoặc bằng ngôn ngữ chính thức của EU, các quốc gia ứng cử viên gia nhập EU, hoặc thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Vào tháng 5, Quốc hội Latvia (Saeima) đã thông qua quy định yêu cầu nghị sĩ chỉ được sử dụng tiếng Latvia trong công việc và khi giao tiếp với người dân. Tháng sau đó, nghị sĩ Aleksey Roslikov thuộc đảng "For Stability" bị trục xuất khỏi phiên họp sau khi ông phát biểu một phần bằng tiếng Nga. Roslikov, người công khai chỉ trích việc “gạt ra ngoài lề” cộng đồng nói tiếng Nga, sau đó đã bị điều tra.

Đầu tháng này, đài truyền hình nhà nước LTV đưa tin chính quyền Latvia đã yêu cầu 841 công dân Nga rời khỏi nước này do không tham gia hoặc không vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ bắt buộc.

Điện Kremlin trước đó cáo buộc Latvia “phân biệt đối xử trắng trợn” với người Nga và mô tả quan điểm của chính quyền Latvia là “bài Nga”.

Vào tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt một chính sách ngôn ngữ mới nhằm hỗ trợ việc sử dụng tiếng Nga cả trong và ngoài nước. Sáng kiến này được cho là nhằm đối phó với các nỗ lực hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ Nga, “xóa bỏ văn hóa Nga” hoặc phân biệt đối xử với truyền thông Nga.

Theo RT