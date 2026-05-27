Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt 6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: N.H.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được xác định là người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng và từng giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo Thắng có hành vi sai phạm, gây thất thoát 803 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX nhận định bị cáo không trực tiếp thực hiện các hành vi dẫn đến việc dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, bị cáo có sai phạm trong quá trình phê duyệt các quyết định liên quan đến lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện để Nguyễn Chiến Thắng cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 25 năm tù).

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình phạt, HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này, theo phân chia trách nhiệm.

Co2 1uan tố tụng xác định sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Hành vi vi phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, xây dựng hồ sơ thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, thi công, xây dựng.

Các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, ông Thắng nhận bôi trơn tổng gần 88 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm, ông Tuấn tiếp tục nhận tiền như lệ cũ, tổng hơn 12 tỷ đồng. Số tiền được bị cáo chia chắc sử dụng cho nhiều mục đích, nhiều người.

Bà Nguyễn Kim Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô hình tạo sức ép cho họ. Bà Tiến khai chỉ nhận 7,5 tỷ từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Nói lời sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ăn năn, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm trong công tác quản lý dẫn đến thất thoát, lãng phí tại hai dự án bệnh viện.

Bà Tiến cho rằng vụ án "là bài học đau xót" trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý vốn nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm. Dù vậy, bị cáo nói phần nào được an ủi khi hai bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

Cựu Bộ trưởng mong HĐXX xem xét chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo. Bà Tiến xin được giảm nhẹ hình phạt để "có thể quay về làm công dân sống lương thiện, có ích trong quãng đời còn lại của mình".