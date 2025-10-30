Cựu Bí thư TP Hòa Bình 74 lần đánh bạc, thua vẫn vay tiền để chơi tiếp

Cựu Bí thư TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc tham gia đánh bạc 74 lần tại King Club với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Tại tòa, ông khai sau khi thua nhiều đã mượn tiền bạn bè và vay ngay tại sòng bạc để chơi.

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club, đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong số những người chơi bị xét hỏi hôm nay có bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình cũ). Theo cáo trạng, từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, ông Đức đã tham gia đánh bạc tại King Club tổng cộng 74 lần, với các hình thức như Slot, Roulette và Baccarat. Tổng số tiền ông sử dụng để chơi lên tới hơn 4,2 triệu USD.

Tại tòa, ông Đức khai năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội. Trong lúc uống cà phê tại khách sạn Pullman, ông thấy có nhiều người ra vào King Club nên tò mò tham gia. Mở thẻ từ giữa năm 2022, thời gian đầu, bị cáo chỉ chơi vài lần vào cuối tuần do ở xa. Sau khi nghỉ công tác vào năm 2024, ông bắt đầu chơi thường xuyên hơn.

Cựu Bí thư TP Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long.

Khi được hỏi về số tiền mang theo mỗi lần chơi, ông Đức khai ban đầu chỉ có khoảng 50–70 triệu đồng trong túi. Về sau, khi thua nhiều, ông tận dụng voucher, vay bạn bè hoặc thậm chí vay ngay tại King Club để tiếp tục chơi.

Ông Đức khẳng định đi đánh bạc một mình, không rủ thêm ai. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Đức thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự hối hận và đã nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Một bị cáo khác cũng từng giữ chức vụ cao là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Theo cáo trạng, ông Dũng đã tham gia đánh bạc 95 lần tại King Club, với tổng số tiền lên tới hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi lớn nhất là hơn 330.000 USD, lần nhỏ nhất gần 5.000 USD.

Do có vấn đề về sức khỏe, ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Các tình tiết liên quan đến hành vi đánh bạc của ông vẫn được HĐXX làm rõ tại phiên tòa.

Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo cho biết lý do biết đến King Club là do quá trình uống cà phê, tiếp đối tác hoặc lưu trú tại khách sạn Pullman. Thấy có người ra vào câu lạc bộ, họ tò mò và tham gia chơi. Mỗi lần chơi, họ thường mang theo từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do liên tục chuyển đổi giữa các trò chơi, số tiền được cộng dồn, dẫn đến tổng số tiền mỗi lần chơi lên tới hàng tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai cũng trình bày trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy mọi người đi ra - vào đông và kể có trò chơi điện tử đổi thưởng nên đã tìm hiểu.

Sau đó, từ đầu tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đã tham gia đánh bạc hơn 60 lần với tổng số tiền cộng dồn là gần 10 triệu USD.

Khi được HĐXX hỏi về số tiền mang theo mỗi lần chơi, bà Mai cho biết thường mang khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, có lần tổng số tiền chơi lên tới 14 tỷ đồng. Giải thích về điều này, bị cáo nói do quá trình chơi có lúc thắng, lúc thua, nên liên tục rút tiền ra vào và chuyển sang các máy khác.

Bà Mai cho biết số tiền dùng để đánh bạc là khoản tích lũy từ hoạt động kinh doanh bắt đầu từ năm 2000. Theo cáo trạng, bị cáo thua hơn 650.000 USD, tương đương khoảng 15,8 tỷ đồng.

Trong nhóm đánh bạc còn có bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ Thế Vũ). Tại tòa nam ca sĩ khai nhận biết đến King Club thông qua một số bạn nước ngoài thường xuyên vào chơi. Ban đầu ông chỉ đi xem, sau đó được cấp thẻ để chơi cùng. Tháng 1/2023, ông mở thẻ với tên Mr Troy và bắt đầu tham gia chơi thường xuyên.

Theo cáo buộc, từ ngày 8/2 đến 22/6/2024, ông Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng các hình thức Slot và Baccarat, với tổng số tiền sử dụng hơn 4,3 triệu USD, thua hơn 81.761 USD.

Tại tòa, ông Vũ thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết số tiền dùng để đánh bạc là khoản tích góp trong nhiều năm.