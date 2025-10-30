Nhóm quản lý "sới bạc" King Club khai quy tắc kiểm tra với khách Việt tới chơi

Tại tòa, quản lý của King Club là Choi Jin Bok đã khai rõ mục đích việc Kim In Sung (đại diện hợp pháp và là người vận hành King Club) đặt ra yêu cầu kiểm tra khách Việt đến chơi xem họ đã từng chơi ở các casino khác hay chưa.

Sáng 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club, đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau hai ngày làm thủ tục, HĐXX đã bước sang phần xét hỏi các bị cáo.

Trong số các bị cáo, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều có quốc tịch Hàn Quốc, là nhóm quản lý King Club); Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh King Club và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo là quản lý King Club. Lên bục khai báo đầu tiên là bị cáo Cho Choon Keun. Bị cáo khai được Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, đại diện hợp pháp và là người vận hành King Club, phỏng vấn và ký hợp đồng lao động từ năm 2020. Ban đầu, Cho làm phiên dịch viên, sau đó chuyển sang quản lý khách hàng.

Bị cáo Cho Choon Keun khai tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo lời khai, Cho Choon Keun chịu trách nhiệm quản lý khách ra vào King Club và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chơi. Khi được hỏi có biết việc cho người Việt Nam vào chơi là vi phạm pháp luật hay không, bị cáo thừa nhận hoàn toàn biết nhưng cho rằng quyết định thuộc về Kim In Sung.

Về quy trình tiếp nhận khách Việt, Cho Choon Keun khai lễ tân hoặc quản lý sẽ báo có khách Việt, sau đó xin ý kiến bị cáo. Nếu được đồng ý, lễ tân sẽ cho khách vào chơi.

“Mục đích của bị cáo là để nhận lương. Nếu không cho người Việt vào thì sẽ không có lương. Giờ bị cáo rất hối hận”, Cho Choon Keun nói và cho biết tại King Club có khoảng 5 người làm nhiệm vụ tương tự.

Theo lời khai của Cho Choon Keun, tại King Club sử dụng phần mềm quản lý việc chơi và dòng tiền của khách. Khi khách nhét thẻ chơi vào máy, phần mềm sẽ tự động ghi nhận và lưu dữ liệu, không thể can thiệp.

Về thủ đoạn lôi kéo người Việt tham gia đánh bạc, bị cáo Cho Choon Keun khai King Club triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo giống như các câu lạc bộ khác, không dành riêng cho người Việt. Các chương trình này đều do Kim In Sung quyết định. Tại King Club, Cho Choon Keun khai mỗi tháng được trả lương 4.000 USD, đồng thời được thưởng Tết 1.000 USD.

Tiếp đến Choi Jin Bok khai cũng làm công việc tương tự như Cho Choon Keun, tuy nhiên khác ca làm. Bị cáo làm từ 23h-7h hôm sau.

Bị cáo cho biết thêm, bản thân cũng là người quyết định cho khách Việt vào chơi, tuy nhiên cũng là thực hiện theo yêu cầu của Kim In Sung.

Choi Jin Bok khai Kim In Sung yêu cầu khi có khách Việt đến chơi thì cần kiểm tra xem họ đã từng chơi ở các casino khác hay chưa. Điều này để đảm bảo những người này đến “sới” của họ là người chơi thực. Từ chỉ đạo đó, Choi Jin Bok truyền đạt lại cho các lễ tân kiểm tra khách. Mức lương và thù lao của bị cáo giống với Cho Choon Keun. Bản thân bị cáo này cũng nhận thức được việc để khách người Việt vào chơi là vi phạm quy định tại Việt Nam. Bị cáo bày tỏ rất ân hận.

Tiếp đến, Shim Hawn Hee cho biết làm việc tại King Club từ năm 2022, khi vào làm đã yêu cầu được ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, đến 1 năm sau mới được ký.

Tại King Club, cô này được hưởng lương 3.000 USD/tháng và không có khoản thu nào khác. Công việc như một kế toán theo ca sáng để kiếm kê doanh thu đã thu, chi từ ca đêm trước đó.

Bị cáo Shim Hawn Hee. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Bị cáo chỉ quản lý về tiền và không có quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi. Bị cáo nhận thức được việc để người Việt vào chơi là vi phạm quy định pháp luật Việt Nam nên từng hỏi Phan Trường Giang - Giám đốc chi nhánh King Club về vấn đề này. Tuy nhiên, Giang nói rằng trách nhiệm thuộc về cấp trên.

Shim Hawn Hee cho biết, bản thân cũng là người đưa cho Công ty Việt Hải Đăng số tiền 100.000 USD/tháng, theo chỉ đạo của Kim In Sung.

Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Theo cáo trạng, tổng số tiền các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.