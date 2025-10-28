Vì sao ca sĩ Vũ Ngọc Hà hầu tòa vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman?

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman đánh bạc một lần với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD, tương đương hơn 63 triệu đồng.

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong số 141 bị can bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà tại phiên tòa.

136 bị can còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", trong đó có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ)…

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện tại phiên tòa liên quan vụ đánh bạc. Ảnh: A.Q.

Đáng chú ý, trong danh sách bị cáo có Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại TP.HCM), là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12. Theo cáo buộc, bị cáo mở thẻ thành viên với tên với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Thấy ống kính của phóng viên nam ca sĩ né tránh. Ảnh: A.Q.

Tại tòa, chủ tọa cho biết chỉ có 134 bị cáo có mặt theo triệu tập. Hai người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài ra, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ.

Vũ Ngọc Hà tại phiên tòa.

Theo ghi nhận của VietTimes, khi thấy ống kính phóng viên tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà đã né tránh máy quay, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Ngoài ca sĩ Vũ Ngọc Hà còn có ông Nguyễn Thế Vũ. Ở phần lý lịch bị can thể hiện ông Thế Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6/2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cáo trạng thể hiện.

Nam ca sĩ liên tục né tránh ống kính của phóng viên. Ảnh: A.Q.

Ca sĩ Thế Vũ tham gia "sòng bạc" tại King Club và sử dụng dưới cái tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Các bị cáo đến phiên tòa.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý câu lạc bộ King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép. Trong đó, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Cảnh sát đưa các bị cáo khác tơi phiên tòa. Ảnh: Q.A.

Mọi hoạt động của câu lạc bộ King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung đã thuê 3 người giúp sức gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của câu lạc bộ King Club. Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại câu lạc bộ King Club.

Trong 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" là người Việt Nam, kết quả điều tra xác định các bị can này đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với câu lạc bộ King Club mở thẻ thành viên để đánh bạc trái phép. Họ đều biết và nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của câu lạc bộ King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. Trong vụ án, bị can Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, bị can Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc với 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.