Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng tàu bay theo chuẩn châu Âu

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, vừa được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một tổ chức đạt chứng nhận này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật của ngành hàng không theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines phát biểu tại sự kiện công bố chứng nhận EASA ppt 147

EASA Part 147 là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, cho phép các tổ chức đào tạo kỹ sư bảo dưỡng theo chuẩn châu Âu. Thông qua chương trình này, các kỹ sư có thể được cấp chứng chỉ ký xác nhận bảo dưỡng đối với các loại tàu bay quốc tế, đặc biệt là các tàu bay đăng ký tại châu Âu.

Việc một tổ chức tại Việt Nam đạt chứng nhận EASA Part 147 cho thấy năng lực đào tạo kỹ thuật hàng không trong nước đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và tiết kiệm được 90% chi phí đào tạo. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh đội tàu bay của Việt Nam ngày càng hiện đại và nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của thị trường hàng không.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Với chứng nhận này, VAECO trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt EASA Part 147, đồng thời là một trong bốn đơn vị tại Đông Nam Á sở hữu đồng thời EASA Part 145 và Part 147 cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật tàu bay. Dấu mốc này cho thấy ngành hàng không Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao khả năng tự chủ kỹ thuật và độ tin cậy khai thác.

Ông Trần Quốc Hoài, Tổng Giám đốc VAECO phát biểu tại Lễ công bố chứng nhận Tổ chức đào tạo bảo dưỡng tàu bay EASA part 147

Thành quả trên là kết quả của dự án được VAECO chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2024 với các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, nguồn lực và năng lực tổ chức. Cùng sự đồng hành và chỉ đạo sát sao của Cục Hàng không, đơn vị đã xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống đào tạo theo chuẩn EASA, từ phát triển đội ngũ giảng viên, chuẩn hóa chương trình đến xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo.

Ông Trần Quốc Hoài, Tổng Giám đốc VAECO, cho biết: “Việc đạt chứng nhận EASA Part 147 là bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật và chuẩn hóa công tác đào tạo bảo dưỡng tàu bay theo các tiêu chuẩn quốc tế. Làm chủ hệ thống đào tạo theo chuẩn châu Âu giúp VAECO chủ động phát triển đội ngũ kỹ sư bảo dưỡng, đồng thời góp phần củng cố nền tảng an toàn khai thác và nâng cao năng lực kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh đội tàu bay ngày càng hiện đại.”

Ở tầm rộng hơn, dấu mốc này cũng góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo dưỡng tàu bay. Đây là một trong những yếu tố nền tảng để ngành hàng không phát triển bền vững và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Cũng tại sự kiện, VAECO ký kết các thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH), Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (SPA) và Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) nhằm phát triển các chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm trong đào tạo theo tiêu chuẩn EASA.

VAECO hiện là đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay hàng đầu Việt Nam, được phê chuẩn bởi hơn 20 nhà chức trách hàng không trên thế giới như CAAV, FAA và EASA. Đơn vị không chỉ phục vụ đội tàu bay của Vietnam Airlines mà còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới. Đáng chú ý, Tập đoàn Lufthansa của Đức đã đưa các tàu bay Airbus A350 bảo dưỡng tại VAECO, qua đó góp phần khẳng định năng lực kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng hàng không trong khu vực.