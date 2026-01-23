Công đoàn Hyundai cảnh báo làn sóng sa thải khi hãng triển khai robot hình người

Kế hoạch đưa robot hình người vào dây chuyền sản xuất của tập đoàn Hyundai đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía công đoàn tại Hàn Quốc. Trong một bức thư nội bộ được công bố gần đây, tổ chức đại diện cho người lao động đã lên tiếng cảnh báo về những cú sốc việc làm mà công nghệ mới này có thể gây ra.

Mặc dù thông tin triển khai robot từ năm 2028 đã giúp cổ phiếu của hãng xe này tăng vọt lên mức cao kỷ lục nhưng đối với các công nhân thì đây lại là một tín hiệu đầy rủi ro. Phía công đoàn khẳng định rằng nếu không có sự đồng thuận giữa ban lãnh đạo và người lao động thì sẽ không có bất kỳ một robot nào sử dụng công nghệ mới được phép bước vào nơi làm việc.

Sự căng thẳng này bắt nguồn từ việc Hyundai Motor Group vừa trình làng phiên bản sản xuất của robot hình người Atlas tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES diễn ra ở Las Vegas đầu tháng này. Đây là thành quả nghiên cứu của Boston Dynamics, một đơn vị thành viên thuộc tập đoàn.

Theo lộ trình đã công bố, Hyundai đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất 30.000 đơn vị robot mỗi năm vào năm 2028. Hãng dự kiến sẽ bắt đầu triển khai những robot này tại nhà máy ở bang Georgia của Mỹ trước khi mở rộng áp dụng cho toàn bộ các cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Mục tiêu của tập đoàn là hiện đại hóa quy trình và tối ưu hóa năng suất thông qua sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa cấp độ cao.

Tuy nhiên công đoàn đã cáo buộc Hyundai đang cố gắng gia tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm lực lượng lao động trực tiếp. Việc thay thế con người bằng robot Atlas vốn có khả năng vận động linh hoạt và làm việc không mệt mỏi đang khiến hàng nghìn công nhân lo ngại về tương lai nghề nghiệp của mình.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng sự xung đột này phản ánh một thách thức lớn trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 khi các tập đoàn lớn phải tìm cách cân bằng giữa đổi mới công nghệ và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân viên. Hiện tại cuộc đối thoại giữa hai bên vẫn đang ở thế bế tắc và nếu không có giải pháp hài hòa thì các kế hoạch sản xuất của Hyundai có thể đối mặt với nguy cơ đình trệ do các hoạt động bãi công trong tương lai.

