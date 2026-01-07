Tin nóng công nghệ 7/1: Hyundai sắp đưa 30.000 robot hình người vào dây chuyền sản xuất

Hyundai tham vọng vận hành 30.000 robot hình người vào năm 2028; Lenovo ra mắt hệ thống AI đa thiết bị đầu tiên trên thế giới;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tham vọng của Hyundai khi vận hành 30.000 robot hình người

Hyundai tham vọng vận hành 30.000 robot hình người. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại triển lãm CES 2026, tập đoàn Hyundai đã công bố kế hoạch tích hợp 30.000 robot hình người vào các dây chuyền sản xuất vào năm 2028. Phiên bản thương mại của robot Atlas do Boston Dynamics phát triển sẽ đảm nhận những công việc lặp đi lặp lại và có nguy cơ rủi ro cao để giảm tải cho công nhân.

Với thiết kế sở hữu 56 khớp tự do và khả năng nâng vật nặng 50 kg, Atlas có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Hyundai nhấn mạnh đây là mô hình tự động hóa lấy con người làm trung tâm, nơi robot thực hiện các tác vụ nặng nhọc còn con người đóng vai trò giám sát và huấn luyện.

Để đẩy nhanh tiến độ, hãng đã hợp tác với NVIDIA nhằm ứng dụng sức mạnh tính toán AI giúp robot học hỏi nhanh chóng qua các mô phỏng thực tế. Dự án này hứa hẹn sẽ định nghĩa lại hiệu suất sản xuất và tạo ra những vai trò mới trong kỷ nguyên nhà máy thông minh.

2. Robot Nylo gây sốt khi tự vận hành gian hàng

Robot Nylo tại CES. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại triển lãm CES 2026, gian hàng của IntBot đang trở thành tâm điểm chú ý khi được vận hành hoàn toàn bởi robot nhân hình Nylo mà không cần sự hỗ trợ từ con người. Khác với các trí tuệ nhân tạo thông thường chỉ tồn tại trên màn hình, Nylo đóng vai trò là một thực thể vật lý có khả năng đọc hiểu cử chỉ xã hội và giao tiếp tự nhiên trong môi trường thực tế.

Nhờ hệ thống trí tuệ đa phương thức IntEngine, robot có thể phối hợp nhịp nhàng giữa lời nói, biểu cảm khuôn mặt và hành động để giải đáp thắc mắc cho khách tham quan bằng hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hiện nay các dòng robot của IntBot đã bắt đầu được triển khai tại các khách sạn và sân bay nhằm hỗ trợ những công việc lặp đi lặp lại. Sự xuất hiện của Nylo tại sự kiện lần này đã chứng minh rằng robot xã hội hiện nay đã đủ chín muồi để bước ra khỏi phòng thí nghiệm và phục vụ đời sống.

3. Hệ thống trí tuệ nhân tạo giúp tàu biển tránh va chạm từ xa

Hệ thống AI giúp tàu biển tránh va chạm. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học tại đại học Texas A&M vừa phát triển thành công hệ thống trí tuệ nhân tạo SMART-SEA nhằm hỗ trợ thuyền trưởng tránh các vụ va chạm trên biển. Khác với các hệ thống tự hành hoàn toàn, công nghệ này đóng vai trò như một trợ lý thông minh cung cấp hướng dẫn thời gian thực cho con người.

Hệ thống kết hợp dữ liệu radar thô với các thuật toán học máy tiên tiến để nhận diện vật cản và cấu trúc cố định như giàn khoan dầu. Việc điều khiển những con tàu khổng lồ vốn rất phức tạp do quán tính lớn và tác động không ngừng từ sức gió hay dòng hải lưu.

SMART-SEA giải quyết bài toán này bằng cách mô phỏng động lực học chất lỏng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển. Dự án hứa hẹn sẽ giảm thiểu đáng kể các tai nạn thảm khốc do sai sót của con người, đồng thời mang lại sự an toàn tối ưu cho ngành hàng hải hiện đại.

4. Ra mắt hệ thống AI đa thiết bị đầu tiên trên thế giới

Lenovo ra mắt hệ thống AI Qira. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại triển lãm CES 2026, Lenovo đã trình làng hệ thống trí tuệ môi trường mang tên Qira nhằm thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với công nghệ. Khác với các trợ lý ảo thông thường, Qira hoạt động như một thực thể thông minh thống nhất hiện diện xuyên suốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại Motorola.

Hệ thống này tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành để hỗ trợ người dùng xử lý công việc một cách tự nhiên mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Với các tính năng nổi bật như tự động soạn thảo văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp và gợi ý hành động theo ngữ cảnh, Qira giúp tối ưu hóa luồng công việc hằng ngày. Lenovo sử dụng kiến trúc trí tuệ nhân tạo lai để đảm bảo dữ liệu cá nhân được xử lý nội bộ một cách an toàn nhất. Dự kiến những thiết bị đầu tiên tích hợp Qira sẽ sớm đến tay người dùng ngay trong quý một năm nay.

5. Flying Street View cho phép tham quan 3D

Tính năng mới trên ứng dụng Amap cho phép người dùng tham quan ảo 3D các nhà hàng và các địa điểm khác. Ảnh: Shutterstock.

Nền tảng bản đồ Amap thuộc tập đoàn Alibaba vừa ra mắt tính năng Flying Street View dựa trên mô hình thế giới FantasyWorld tự phát triển. Công nghệ này cho phép người dùng tham quan ảo không gian ba chiều tại các nhà hàng và địa điểm tham quan trước khi lên kế hoạch di chuyển.

Theo đánh giá từ đại học Stanford, mô hình của Amap hiện dẫn đầu thế giới về hiệu suất, vượt qua các đối thủ lớn như Tencent và China Telecom. Alibaba dự kiến cung cấp miễn phí tính năng này cho một triệu doanh nghiệp để tăng cường tương tác và thúc đẩy lưu lượng khách hàng trực tiếp.

Bên cạnh đó Amap cũng được tích hợp sâu vào ứng dụng Qwen AI giúp người dùng lập kế hoạch du lịch thông qua giao diện hội thoại duy nhất. Đây là bước đi chiến lược của Alibaba nhằm tận dụng trí tuệ không gian để nâng cấp hệ sinh thái tiêu dùng và cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ địa phương.

