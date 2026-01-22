Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ra mắt trợ lý AI nội bộ đầu tiên trên thế giới

Đây được mô tả là mô hình trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để phục vụ các hoạt động của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm 21/1 đã công bố thiết lập nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) riêng mang tên BOKI. Đây được mô tả là mô hình AI đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để phục vụ các hoạt động của ngân hàng trung ương. Dự án đầy tham vọng này là kết quả của quá trình hợp tác kéo dài hơn một năm rưỡi giữa cơ quan tài chính này và Naver, tập đoàn Internet lớn nhất xứ sở kim chi.

Theo thỏa thuận, Naver đã tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn HyperClova X vào nền tảng để tối ưu hóa khả năng xử lý thông tin tài chính phức tạp. Phía ngân hàng cho biết BOKI sẽ hỗ trợ nhân viên trong việc tìm kiếm và tóm tắt dữ liệu khổng lồ cũng như giải đáp các thắc mắc chuyên môn một cách nhanh chóng.

Mô hình này sở hữu những khả năng vượt trội như dịch thuật báo cáo từ tiếng Anh và các ngoại ngữ khác sang tiếng Hàn với độ chính xác cao. Bên cạnh đó BOKI còn có thể phân tích các vấn đề kinh tế chuyên sâu nhằm cung cấp căn cứ hỗ trợ các quan chức đưa ra những quyết định điều hành chính sách quan trọng.

Thống đốc Rhee Chang-yong nhấn mạnh tại hội nghị giới thiệu rằng việc phát triển một hệ thống hiểu sâu sắc về lịch sử và văn hóa đặc thù của nền kinh tế tài chính nội địa là một nỗ lực vô cùng ý nghĩa. Sự hợp tác giữa công quyền và khối tư nhân này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy ngành công nghiệp AI quốc gia phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các dữ liệu kinh tế nhạy cảm, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc xác nhận toàn bộ dịch vụ sẽ vận hành trên máy chủ nội bộ của chính cơ quan này. Đội ngũ dự án đã phải thực hiện quá trình chuẩn hóa khoảng 1,4 triệu tài liệu lưu trữ để giúp mô hình AI có thể đọc hiểu và xử lý một cách hiệu quả nhất.

Mặc dù chi phí đầu tư chưa được tiết lộ cụ thể nhưng lợi ích chiến lược từ việc sở hữu một tài sản công nghệ riêng là không thể phủ nhận. Chủ tịch Naver cũng bày tỏ niềm tự hào khi công ty có thể góp sức giúp cơ quan nhà nước khai thác các tài sản chiến lược để định hướng nền kinh tế quốc gia.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tài chính tư nhân đang ngày càng đẩy mạnh ứng dụng AI vào quy trình làm việc. Ví dụ điển hình như JPMorgan đang sử dụng nền tảng nội bộ Spectrum GPT để hợp nhất dữ liệu nghiên cứu toàn cầu hay Hyundai Card đã tự phát triển phần mềm phân tích Universe để bán cho đối tác quốc tế.

Tuy nhiên việc các cơ quan chính phủ và cơ quan công quyền chấp nhận công nghệ này thường diễn ra chậm hơn đáng kể so với khu vực tư nhân. Bước đi đột phá của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc với BOKI không chỉ tạo ra tiền lệ mới cho các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cho thấy sự sẵn sàng của hệ thống hành chính công trước làn sóng chuyển đổi số toàn diện.

Theo Nikkei Asia