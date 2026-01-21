Công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc

Tại các cửa hàng tiện lợi sầm uất ở Seoul, việc thanh toán hiện nay chỉ đơn giản là một cái nhìn vào thiết bị nhỏ gọn đặt cạnh quầy thu ngân.

Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang trở nên phổ biến rộng rãi tại Hàn Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về nền kinh tế không dùng tiền mặt. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi những tiến bộ vượt bậc trong trí tuệ nhân tạo và công nghệ chụp ảnh 3D, giúp tăng tối đa độ chính xác cũng như tính bảo mật cho người dùng.

Tại các cửa hàng tiện lợi sầm uất ở Seoul, việc thanh toán hiện nay chỉ đơn giản là một cái nhìn vào thiết bị nhỏ gọn đặt cạnh quầy thu ngân. Hệ thống camera thông minh sẽ xác nhận danh tính và hoàn tất giao dịch trong chưa đầy một giây, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng tiền mặt hay thẻ vật lý.

Dẫn đầu làn sóng này là dịch vụ Facepay do ứng dụng fintech Toss phát hành vào tháng 9 năm ngoái. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, dịch vụ này đã thu hút hơn một triệu người dùng và hiện diện tại 240.000 cơ sở kinh doanh từ quán cà phê đến các phòng tập thể dục.

Người tiêu dùng chỉ cần đăng ký dữ liệu sinh trắc học một lần duy nhất để liên kết với thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của mình. Để khuyến khích người dân thay đổi thói quen, các đơn vị vận hành còn tích hợp hệ thống phiếu giảm giá và điểm thưởng trực tiếp vào mỗi lần quét khuôn mặt. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào đời sống thực tế đòi hỏi những tiêu chuẩn bảo mật khắt khe hơn hẳn so với các ứng dụng giải trí thông thường.

Theo Choi Jun-ho, chuyên gia kỹ thuật của Toss, hệ thống sử dụng hàng loạt lớp bảo mật hoạt động song song để giám sát giao dịch liên tục nhằm ngăn chặn mọi hành vi gian lận. Một trong những tính năng then chốt là khả năng xác minh tính xác thực để đảm bảo hình ảnh thu được là của một người thật đang hiện diện.

Công nghệ này tinh vi đến mức có thể phát hiện những cử động nhỏ nhất như nháy mắt để phân biệt với mặt nạ, ảnh chụp hoặc các sản phẩm deepfake tinh vi. Toàn bộ dữ liệu sinh trắc học đều được mã hóa và lưu trữ biệt lập để tránh nguy cơ bị tấn công từ các mạng bên ngoài.

Không đứng ngoài cuộc đua, Naver Financial cũng đã triển khai dịch vụ tương tự tại các nhà ăn đại học từ năm 2024. Hệ thống của họ sử dụng mô hình học sâu để phân tích đặc điểm khuôn mặt theo không gian ba chiều với độ chính xác trên 99%. Đáng chú ý, công nghệ này vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang, kính mắt hoặc thay đổi cách trang điểm và trong những điều kiện ánh sáng khác nhau. Điều này tạo ra sự thuận tiện tối đa cho sinh viên và nhân viên văn phòng trong giờ cao điểm.

Sự thành công của công nghệ nhận diện khuôn mặt tại xứ sở kim chi gắn liền với lịch sử thúc đẩy thanh toán điện tử của chính phủ. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Hàn Quốc đã đạt mức gần như tuyệt đối là 99%, vượt xa các thị trường lớn khác như Trung Quốc hay Úc.

Kể từ những năm 1990, các chính sách khuyến khích dùng thẻ đã được áp dụng triệt để nhằm minh bạch hóa hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nền tảng hạ tầng số vững chắc cùng sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới của người dân đã biến Hàn Quốc thành phòng thí nghiệm thực tế lý tưởng cho các giải pháp tài chính tương lai. Việc chuyển dịch từ quẹt thẻ sang quét khuôn mặt không chỉ là sự nâng cấp về kỹ thuật mà còn minh chứng cho tham vọng xây dựng một xã hội thông minh và an toàn hơn của quốc gia này.

Theo Nikkei Asia