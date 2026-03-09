Những tính năng ẩn giúp tối ưu hóa trải nghiệm nhắn tin trên Samsung Messages

Thay vì tập trung quá nhiều vào các tính năng trí tuệ nhân tạo hào nhoáng, Samsung chú trọng vào những tinh chỉnh thực tế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp việc sắp xếp hộp thư trở nên khoa học hơn.

Dù Google Messages đã trở thành ứng dụng mặc định trên các dòng máy mới như Galaxy S25 tại Mỹ, Samsung Messages vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn tin cậy của đông đảo người dùng Galaxy. Ứng dụng này không chỉ sở hữu giao diện One UI đồng nhất mà còn tích hợp nhiều công cụ quản lý thông minh mà đối thủ chưa có.

Thay vì tập trung quá nhiều vào các tính năng trí tuệ nhân tạo hào nhoáng, Samsung chú trọng vào những tinh chỉnh thực tế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp việc sắp xếp hộp thư trở nên khoa học hơn. Đối với những người dùng ưu tiên sự tiện lợi và tính cá nhân hóa cao, các tính năng ẩn dưới đây sẽ biến việc nhắn tin hàng ngày trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết.

Chỉnh sửa văn bản chính xác với phím cách. Ảnh: BGR.

Một trong những tính năng bị đánh giá thấp nhưng cực kỳ hữu ích chính là khả năng điều khiển con trỏ chính xác thông qua bàn phím. Thay vì phải dùng ngón tay nhấn giữ một cách vụng về để sửa một lỗi đánh máy nhỏ, bạn có thể biến toàn bộ khu vực bàn phím thành một bàn di chuột ảo. Bằng cách nhấn giữ phím cách, các ký tự sẽ tạm biến mất, cho phép bạn trượt ngón cái theo bất kỳ hướng nào để đưa con trỏ đến đúng vị trí cần chỉnh sửa.

Tính năng này mang lại sự liền mạch và chính xác tuyệt đối, giúp việc soạn thảo những tin nhắn dài không còn là trở ngại. Nếu chưa thấy kích hoạt, người dùng có thể tìm kiếm mục bàn phím Samsung trong phần cài đặt để bật tính năng điều khiển con trỏ này.

Thông báo đèn flash cho tin nhắn. Ảnh: BGR.

Bên cạnh đó, thông báo đèn flash là một cứu cánh cho những ai thường xuyên để điện thoại ở chế độ im lặng nhưng không muốn bỏ lỡ tin nhắn quan trọng. Nằm sâu trong mục hỗ trợ, tính năng này cho phép đèn LED mặt sau hoặc toàn bộ màn hình nhấp nháy mỗi khi có thông báo đến.

Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh màu sắc ánh sáng màn hình để phân biệt với các loại thông báo khác. Sự kết hợp giữa tín hiệu thị giác và khả năng tùy biến cao giúp người dùng luôn duy trì kết nối ngay cả khi đang trong cuộc họp hoặc đặt máy úp xuống mặt bàn. Đây là minh chứng cho thấy Samsung luôn quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhất của người dùng trong việc tương tác với thiết bị.

Cá nhân hoá hộp chat. Ảnh: BGR.

Khả năng cá nhân hóa hộp chat cũng là một điểm cộng lớn giúp Samsung Messages nổi bật. Thay vì chỉ sử dụng chế độ sáng hoặc tối chung cho toàn bộ ứng dụng, người dùng có thể thiết kế giao diện riêng cho từng cuộc trò chuyện cụ thể.

Bạn có thể thay đổi hình nền từ bộ sưu tập cá nhân, điều chỉnh màu sắc bóng bóng văn bản và độ trong suốt của tin nhắn. Việc cá nhân hóa này giúp mỗi không gian trò chuyện trở nên sống động và mang đậm dấu ấn riêng. Nếu muốn đồng bộ, người dùng chỉ cần một thao tác đơn giản để áp dụng giao diện yêu thích cho toàn bộ các phòng chat khác, tạo nên sự thống nhất trong trải nghiệm thị giác.

Tính năng gắn dấu sao và ghim hội thoại. Ảnh: BGR.

Để giải quyết tình trạng hộp thư bị lộn xộn, tính năng gắn dấu sao và ghim hội thoại đóng vai trò như những trợ lý tổ chức chuyên nghiệp. Những thông tin quan trọng như địa chỉ nhà, ghi chú kỷ niệm hoặc mã xác nhận có thể được gắn dấu sao để lưu trữ trong một thư mục riêng biệt, giúp việc tìm kiếm lại sau này trở nên tức thì.

Đồng thời, bạn có thể ghim tối đa ba cuộc hội thoại quan trọng nhất lên đầu danh sách để chúng luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi mở ứng dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu quản lý lớn hơn, tính năng danh mục trò chuyện sẽ là giải pháp triệt để hơn. Bạn có thể tạo các nhóm như công việc, gia đình hoặc bạn bè để lọc tin nhắn, giúp hộp thư luôn gọn gàng và ngăn nắp.

Xoá vị trí khỏi ảnh. Ảnh: BGR.

Samsung cũng cung cấp các công cụ hỗ trợ giao tiếp nhanh chóng và bảo mật thông tin cá nhân hiệu quả. Các mẫu phản hồi nhanh tùy chỉnh giúp bạn trả lời tin nhắn chỉ bằng một lần chạm khi đang bận rộn trong phòng tập hoặc cuộc họp. Đặc biệt, tính năng loại bỏ vị trí khỏi ảnh chia sẻ là một lá chắn bảo vệ quyền riêng tư quan trọng.

Thông thường, các bức ảnh chụp bằng điện thoại sẽ chứa dữ liệu vị trí ẩn bên trong, điều này có thể gây nguy hiểm nếu vô tình gửi cho người lạ. Bằng cách kích hoạt tùy chọn xóa dữ liệu vị trí trong cài đặt, mọi hình ảnh bạn gửi đi sẽ được làm sạch thông tin địa lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn và gia đình trong môi trường kỹ thuật số đầy rủi ro.

Tính năng hẹn giờ gửi tin. Ảnh: BGR.

Cuối cùng, tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn và thư viện tệp đính kèm dùng chung giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Bạn có thể soạn thảo tin nhắn vào ban đêm và đặt lịch gửi vào sáng hôm sau để không làm phiền người nhận lúc nửa đêm.

Thư viện tệp đính kèm tập trung tất cả hình ảnh, liên kết và tài liệu đã từng chia sẻ trong một cuộc hội thoại vào một nơi duy nhất, giúp bạn không còn phải cuộn ngược lịch sử chat dài dằng dặc để tìm một bức ảnh cũ. Những tính năng này, dù nhỏ bé, nhưng khi kết hợp lại đã tạo nên một hệ sinh thái nhắn tin mạnh mẽ, biến Samsung Messages thành một công cụ không thể thay thế đối với những người yêu thích sự tinh tế của dòng máy Galaxy.

Theo BGR