"Xả kho" trước Tết, MG RX5 giảm hơn 200 triệu

MG RX5 đang được đại lý giảm giá mạnh để "xả kho" trước Tết, qua đó tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C khi đặt cạnh các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson.

Thị trường ô tô giai đoạn cận Tết tiếp tục sôi động với nhiều chương trình giảm giá sâu để đẩy hàng tồn. Trong đó, MG RX5 đang được một số đại lý áp dụng ưu đãi lớn, kéo giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết nhằm tăng sức cạnh tranh.

MG RX5 thuộc phân khúc SUV cỡ C với kiểu dáng thể thao, hiện đại. Ảnh: MG.

Theo ghi nhận của VietTimes, một đại lý tại TP.HCM đang chào bán RX5 bản cao ở mức 585 triệu đồng, thấp hơn 244 triệu đồng so với niêm yết 829 triệu đồng. Lô xe được rao bán là xe sản xuất năm 2024. Đây không phải lần đầu tiên RX5 được giảm sâu khi trong năm 2024 mẫu xe từng được ưu đãi tới 120 triệu đồng cho lô xe sản xuất 2023.

Với mức giá 585 triệu đồng, MG RX5 đang "phá" mặt bằng giá chung của nhóm SUV hạng C khi rẻ hơn cả trăm triệu đồng so với Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng).

Thậm chí, giá của RX5 còn thấp hơn một số mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ hơn như Mitsubishi Xforce (599-680 triệu đồng), Kia Seltos (599-724 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (725-838 triệu đồng).

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2023, MG RX5 thuộc nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh trực tiếp các mẫu xe quen mặt như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V. Mẫu xe được MG Việt Nam phân phối theo diện nhập khẩu từ Trung Quốc với hai phiên bản STD và LUX.

Thiết kế RX5 theo hướng SUV đô thị hiện đại với các đường nét vuông vức, nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn. Bản LUX tạo khác biệt bằng mâm 19 inch, đi kèm các trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn LED, camera 360 độ, còn khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm dọc 14,1 inch và cụm đồng hồ số 12,3 inch. Danh sách tiện nghi gồm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, phanh tay điện tử, Auto Hold, cửa gió hàng ghế sau và dàn âm thanh 6 loa.

RX5 được trang bị động cơ xăng 1.5 lít tăng áp cho công suất 168 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ảnh: MG.

Xe dùng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Về an toàn, RX5 có 6 túi khí, camera 360 độ và các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, song thiếu gói hỗ trợ lái nâng cao, trong khi một số đối thủ cùng phân khúc đã bắt đầu phổ cập các tính năng này ở nhiều phiên bản.

Dù MG Việt Nam không công bố doanh số cụ thể, RX5 được đánh giá là có sức tiêu thụ không quá khả quan trên thị trường. Việc đến năm 2026 vẫn còn xe sản xuất 2024 nằm tại đại lý và phải giảm sâu hơn 200 triệu đồng để xả hàng là dấu hiệu cho thấy mẫu C-SUV này đang chịu áp lực đầu ra, nhất là khi các đối thủ sừng sỏ như CX-5 và Territory liên tục giảm giá để đảm bảo doanh số.