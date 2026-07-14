Cổ phiếu Vietnam Airlines khớp lệnh gần 2 triệu đơn vị trong ngày đầu được gỡ hạn chế

Trong ngày đầu tiên được HoSE gỡ bỏ hạn chế giao dịch, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ghi nhận gần 2 triệu cổ phiếu được sang tay. Mã này đóng cửa ở mức 24.850 đồng/cổ phiếu, giảm 1,78% so với tham chiếu.

Máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa qua đã đưa cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7/2026.

Vì vậy, từ hôm nay 14/7, mã này sẽ trở lại giao dịch bình thường sau thời gian chỉ được giao dịch trong phiên chiều. Nguyên nhân là Vietnam Airlines đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, HoSE chuyển cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Vietnam Airlines đã có vốn chủ sở hữu không âm, lợi nhuận sau thuế không âm và báo cáo tài chính được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế nên cổ phiếu tiếp tục thuộc diện cảnh báo.

Theo Vietnam Airlines việc HoSE gỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HVN phản ánh những chuyển biến tích cực về hoạt động và tài chính của Vietnam Airlines sau quá trình tái cơ cấu.

Diễn biến giá cổ phiếu Vietnam Airlines những ngày qua.

Theo các dữ liệu được ghi nhận trong phiên ngày 14/7/2026, thị giá của HVN dao động chủ yếu quanh vùng 24.850 - 25.400 VNĐ/cổ phiếu. Lượng giao dịch diễn ra khá sôi động khi thị trường phản ứng với thông tin gỡ hạn chế giao dịch.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (14/7/2026), khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu HVN đạt xấp xỉ 2 triệu cổ phiếu.

Mức thanh khoản này cho thấy sự quan tâm lớn từ dòng tiền ngay trong ngày đầu tiên mã này được HoSE gỡ bỏ hạn chế giao dịch (cho phép giao dịch trọn ngày thay vì chỉ phiên chiều). Cùng với mức thanh khoản trên, thị giá HVN chốt phiên ở mức 24.850 đồng/cổ phiếu (giảm nhẹ 1,78% so với giá tham chiếu).