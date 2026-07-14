Giá vàng sáng 14/7 giảm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 14/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC được niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng 13/7. Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự phân hóa. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 142,8-146,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/7.

Tập đoàn DOJI niêm yết nhẫn 9999 ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 9999 được giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn 9999 được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm sâu sau khi giá vàng quốc tế lao dốc về sát vùng 4.000 USD/ounce. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn hiện dao động từ 3,5-4 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu có mức chênh lệch cao nhất, khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/7 giao dịch quanh vùng 3.990-4.005 USD/ounce, giảm khoảng 90-105 USD/ounce so với vùng 4.080-4.110 USD/ounce ghi nhận ngày 13/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3-127,8 triệu đồng/lượng. Với mức giảm 90-105 USD/ounce, giá vàng thế giới mất tương đương khoảng 2,9-3,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Giá vàng thế giới giảm khoảng 100 USD/ounce trong phiên sáng 14/7. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới lao dốc

Đà giảm của vàng nối tiếp phiên lao dốc trước đó, khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên lo ngại lạm phát quay lại. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục leo thang, thị trường có thể kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát giá cả. Đây là yếu tố bất lợi với vàng, bởi kim loại quý không sinh lãi và thường chịu sức ép khi mặt bằng lãi suất tăng.

Theo Trading Economics, vàng hiện giữ dưới vùng 4.000 USD/ounce sau khi giảm gần 3% trong phiên trước. Đơn vị này cũng cho biết thị trường đang chờ các dữ liệu quan trọng của Mỹ trong tuần này, gồm CPI, PPI, doanh số bán lẻ và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh theo ba yếu tố: diễn biến giá dầu, đồng USD và tín hiệu chính sách từ Fed. Nếu áp lực lãi suất chưa hạ nhiệt, kim loại quý có thể còn chịu sức ép quanh vùng 4.000 USD/ounce trước khi hình thành nhịp phục hồi rõ ràng hơn.