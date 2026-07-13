TNH Hotels & Resorts tăng mạnh vốn, vẫn "gánh" 3.600 tỷ đồng trái phiếu

Báo cáo tài chính năm 2025 của TNH Hotels & Resorts cho thấy doanh nghiệp tăng mạnh vốn chủ sở hữu lên hơn 2.500 tỷ đồng, trong khi vẫn duy trì 3.600 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và liên tiếp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin.

Theo báo cáo vừa công bố trên HNX, năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH (TNH Hotels & Resorts) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ.

Cùng với kết quả kinh doanh cải thiện, doanh nghiệp tăng mạnh quy mô vốn khi vốn chủ sở hữu đạt 2.542 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước, chủ yếu nhờ vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 760 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm gần 390 tỷ đồng, còn 5.297 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn duy trì 3.600 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, trong khi nợ vay ngân hàng tăng lên 969 tỷ đồng.

Nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh, các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính được cải thiện đáng kể. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 7,18 lần xuống 2,08 lần; hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 4,54 lần xuống 1,42 lần. Dù vậy, khả năng thanh khoản ngắn hạn suy giảm khi hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh cùng giảm xuống 0,79 lần, thấp hơn ngưỡng an toàn.

Đáng chú ý, trong bối cảnh vẫn duy trì dư nợ trái phiếu lớn, TNH Hotels & Resorts tiếp tục bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 6/7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH tổng số tiền phạt hơn 152 triệu đồng, gồm 2 hành vi liên quan đến công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Khoản phạt đầu tiên là 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Theo UBCKNN, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2024 của TNH Hotels & Resorts không nêu việc sử dụng tiền trái phiếu cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể, khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu cụ thể cần cơ cấu.

Các mã trái phiếu được nhắc đến gồm TNHCH2122001, TNHCH2122002, TNHCH2122004 và TNHCH2128003.

Khoản phạt còn lại là 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định. Các tài liệu bị chậm gồm tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bán niên 2025 và năm 2025; tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Ở hành vi này, UBCKNN áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”.

Đây không phải lần đầu TNH Hotels & Resorts bị xử phạt vì công bố thông tin trái phiếu. Trước đó, ngày 6/6/2025, UBCKNN từng phạt doanh nghiệp này 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng hạn nhiều tài liệu phải công bố.

Các tài liệu trong lần xử phạt năm 2025 trải dài từ báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu đến kết quả chào bán và thông tin trước các đợt chào bán trái phiếu. UBCKNN khi đó cũng áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần.

TNH Hotels & Resorts được thành lập từ 2015, hoạt động trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và dịch vụ khách sạn. Một trong những thương hiệu của doanh nghiệp là SOJO Hotels, ra mắt từ 2020.

Theo giới thiệu trên website, TNH Hotels & Resorts đang vận hành 14 khách sạn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2035 nâng quy mô lên 20 khách sạn và 5 khu nghỉ dưỡng, đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng hệ thống khách sạn có quy mô khu vực.