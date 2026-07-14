Xu hướng tìm kiếm của người Việt trong quý II: Tra cứu chính sách mới tăng mạnh, đón đầu AI thế hệ mới

Báo cáo xu hướng tìm kiếm quý II/2026 của Cốc Cốc cho thấy người Việt ngày càng chủ động tra cứu các chính sách mới, theo dõi sát diễn biến thời sự, đồng thời gia tăng quan tâm đến các công cụ AI thế hệ mới, cơ hội việc làm.

Người Việt chủ động tra cứu chính sách mới thông qua công cụ tìm kiếm. Ảnh: Thuý Hằng.

Tăng tìm kiếm quy định, thủ tục hành chính mới

Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh ở nhóm quy định và thủ tục hành chính mới. Nổi bật, từ khóa “xác thực SIM” tăng 5.042%, “Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ” tăng 2.502%, “giấy ủy quyền lương hưu” tăng 512%, trong khi “Nghị định 168” và “Sổ tay điện tử đảng viên” cũng nằm trong nhóm từ khóa được quan tâm.

Các chủ đề về quy hoạch, hạ tầng và năng lượng như “bản đồ quy hoạch 100 năm”, “đường vành đai” hay “xăng E10” (tăng 1.123%) tiếp tục thu hút lượng tra cứu lớn. Dữ liệu cho thấy người dùng quan tâm đến cả những định hướng phát triển dài hạn và các chính sách có khả năng tác động trực tiếp đến việc đi lại, tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày.

Các vụ việc liên quan đến an toàn sản phẩm và lừa đảo nhanh chóng tạo ra những đợt tăng trưởng tìm kiếm lớn. Từ khóa “Đông y Bảo Thanh Đường” tăng 4.833%, “300 tấn thịt lợn” tăng 4.021%, “sách Tin học lớp 3 chứa link nhạy cảm” tăng 3.578% và “lừa đảo kỳ nghỉ” tăng 2.552%,

Các sự kiện mang tính thời điểm cũng tạo ra những đỉnh tìm kiếm ngắn hạn. Nổi bật, “bão Mekkhala”, “gặp ma ở Tràng An”, “nam sinh mất tích Tam Đảo” và “đập phá quán cà phê Đà Nẵng” đồng loạt lọt nhóm từ khóa được tra cứu nhiều ngay sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội.

Các từ khóa liên quan đến World Cup 2026 được tìm kiếm nhiều nhất.

Ở nhóm sự kiện quốc tế, FIFA World Cup 2026 trở thành tâm điểm với lượng tìm kiếm tăng 3.987%. Sức nóng của giải đấu cũng kéo theo nhu cầu tìm hiểu về các rủi ro liên quan, khi từ khóa “vé World Cup gian lận” tăng 1.667%.

Song song với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, người dùng tiếp tục theo dõi các điểm nóng về địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh và khí hậu. “Động đất Philippines” tăng 2.752%, “dịch Ebola” tăng 74% và “mùa hè nóng kỷ lục ở châu Âu” tăng 36%. Các từ khóa “xung đột Mỹ - Iran” và “dự trữ vàng” cũng nằm trong nhóm nội dung nổi bật trong quý.

Các cụm từ khóa “Sơn Ngọc Minh Long Nhật”, “Miu Lê”, “Hải Đăng Doo Lou Hoàng” và “Trung Quân Idol” lần lượt tăng 6.260%, 2.446%, 641% và 522%. Mức tăng đồng loạt cho thấy người dùng phản ứng nhanh trước những thông tin mới liên quan đến người nổi tiếng.

Sức nóng của FIFA World Cup 2026 lan sang nhóm nhân vật quốc tế khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục nằm trong nhóm tên tuổi được tìm kiếm nhiều nhất, còn từ khóa “Shakira” tăng 1.022% khi cô tái xuất với ca khúc chính thức của giải đấu.

Bên cạnh đó, từ khóa “Steve Jobs” tăng 1.452% sau khi tên nhà sáng lập Apple xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT 2026. “Michael Jackson” tăng 238% trong thời điểm bộ phim về cuộc đời của ông thu hút sự chú ý.

Làn sóng K-pop tiếp tục duy trì sức hút với Mark Lee, Park Ji Hoon, Wanna One và Big Bang tăng lần lượt 410%, 345%, 116% và 107%, trong khi màn kết hợp giữa Faker và Karina (aespa) cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn trong quý.

Cuộc đua nâng cấp AI thế hệ mới

Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm cao ở cả nhóm nền tảng AI phổ biến và các ứng dụng AI chuyên biệt. ChatGPT, Gemini, AI Hay, Grok và DeepSeek nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong quý.

Các từ khoá liên quan đến AI được tìm kiếm nhiều nhất.

Ở nhóm phiên bản mới, DeepSeek V4 tăng 5.076%, trong khi OpenAI o4-mini lần đầu xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Dữ liệu cho thấy người dùng không chỉ quan tâm đến các nền tảng AI quen thuộc mà còn theo dõi sát những phiên bản mới cùng các cải tiến về hiệu năng, khả năng suy luận và phạm vi ứng dụng.

Xu hướng này cũng lan sang nhóm ứng dụng AI chuyên biệt. Dola AI - trợ lý AI của ByteDance - tăng 2.476%, trong khi OpenQuiz, Iron AI và AI Buddy lần lượt tăng 673%, 485% và 338%.

Các ứng dụng như Suno, Wayground, Veo3, ElevenLabs và Dreamina tiếp tục ghi nhận lượng tìm kiếm cao, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI vào sản xuất nội dung âm thanh, video và hình ảnh ngày càng phổ biến.

Ở nhóm thiết bị di động, Honor 600 Pro tăng 3.725%, OPPO Find X9s tăng 2.341%. Redmi K90 Max và OPPO K15 Pro cũng nhanh chóng xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật dù chưa chính thức mở bán.

Ở mảng phần mềm, iOS 27 tăng 669% ngay từ giai đoạn thử nghiệm, trong khi Adobe tăng 91% cùng thời điểm cập nhật sản phẩm và diễn biến liên quan đến tài khoản người dùng.

Việc làm khu vực công trở thành điểm nhấn mới

Điểm nhấn của Quý II là sự gia tăng mạnh mẽ của các tìm kiếm liên quan đến khu vực công. Từ khóa “Sàn giao dịch việc làm quốc gia” tăng tới 7.857%, trong khi “Bộ Y tế tuyển dụng”, “Thanh tra Chính phủ tuyển dụng 2026” và “tuyển dụng công chức 2026” lần lượt tăng 936%, 739% và 147%, cho thấy người dùng tích cực theo dõi cơ hội việc làm tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Ở nhóm ngành nghề, logistics tăng 173%, AI Engineer tuyển dụng tăng 139%, kỹ thuật cơ khí tăng 127%, Cyber Security tăng 108% và lập trình viên tăng 89%. Các truy vấn nổi bật trong Quý tập trung chủ yếu vào những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao về công nghệ và kỹ thuật.

Các nền tảng tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks, Vieclam24h và CareerViet tiếp tục duy trì lượng tìm kiếm lớn, trong khi LinkedIn lần đầu xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật, phản ánh xu hướng mở rộng kênh tìm kiếm và kết nối cơ hội nghề nghiệp của người dùng.