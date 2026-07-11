Điện Máy Xanh chính thức là công ty đại chúng, chuẩn bị giao dịch trên HOSE

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh đã hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Siêu thị Điện Máy Xanh. Ảnh: Điện Máy Xanh.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả đợt chào bán số 29/DMX-2026 ngày 30/6/2026, Điện Máy Xanh được xác nhận đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 3/7.

Theo thông tin trước đó từ UBCKNN, số lượng cổ đông Điện Máy Xanh nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán là 2,678 cổ đông, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 14,04% - đủ tiêu chuẩn là công ty đại chúng.

Theo quy định, công ty đại chúng phải có ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi các cổ đông không phải cổ đông lớn. Thêm vào đó, công ty phải có tối thiểu 100 nhà đầu tư sở hữu cổ phần.

DMX IPO là một trong những thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Trong đợt IPO vừa qua, dù Điện Máy Xanh chưa chào bán trọn vẹn (đạt mức 93%) toàn bộ số cổ phần tung ra, thương vụ vẫn ghi nhận sự tham gia của gần 30 nhà đầu tư tổ chức (đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước).

Về con số cụ thể, nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng đăng ký, trong đó, tổ chức nước ngoài chiếm 73% và tổ chức trong nước chiếm 17%. Ngoài ra, 3% khối lượng cổ phần chào bán cũng được hấp thụ bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Dựa trên mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành dự kiến, giá trị vốn hóa của DMX sau đợt phát hành có thể đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng (gần 3,9 tỷ USD).

Doanh thu quý 2 của Điện Máy Xanh gần 33 ngàn tỷ

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đầu tháng 7 vừa qua đã công bố báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng với doanh thu đạt gần 65,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời hoàn thành 53% kế hoạch cả năm nay.

Kết quả vừa công bố cũng đồng nghĩa DMX đã đạt doanh thu gần 32,9 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, cao hơn so với kết quả 32,4 nghìn tỷ đồng trong quý đầu năm.

Trong khi đó, mặc dù tốc độ tăng trưởng riêng trong tháng 6 phần nào chậm hơn so với những tháng đầu năm, mức tăng trưởng lũy kế của DMX vẫn duy trì hai chữ số đối với tất cả ngành hàng. Đáng chú ý nhất là doanh số ngành hàng điện thoại Apple và ngành hàng máy lạnh lần lượt tăng đến 50% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mảng Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu ghi nhận gần 1,9 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng 47%. Trong đó, doanh thu từ khách hàng bên ngoài DMX đạt 179 tỷ đồng, tăng 19%.

Ở kênh online và Super App, doanh thu ghi nhận 7,08 nghìn tỷ đồng lũy kế 6 tháng, chiếm 11% tổng doanh thu. Tại kỳ cập nhật mới nhất, phía DMX không công bố tỷ lệ tăng trưởng của mảng này.

Đối với thị trường Indonesia, doanh thu chuỗi điện máy Erablue tăng 92% nhờ vào việc những cửa hàng hiện hữu ghi nhận tăng trưởng 17% cộng hưởng với việc mở mới thêm 146 cửa hàng.

Cả năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 30% và 50% so với năm 2025.