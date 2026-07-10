Chuyện gì đang xảy ra khiến nhóm VinaCapital thoái sạch cổ phiếu PNJ?

Các quỹ thành viên thuộc quản lý trực tiếp của VinaCapital đã bán tổng cộng hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ.

Nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa thông báo đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ 8/7.

Trong tổng số gần 3,1 triệu cổ phiếu bán ra, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital bán nhiều nhất với hơn 1,1 triệu đơn vị. Sau giao dịch, quỹ này chỉ còn nắm 61 cổ phiếu.

Tiếp đến là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital thoái gần 782.000 cổ phiếu, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu về 0,3282%.

Trong khi Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital bán đi 619.300 cổ phiếu, giảm tỷ lệ về 0,3097%.

Đáng nói, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital đều thoái sạch số cổ phiếu đang nắm giữ, lần lượt 399.400 cổ phiếu và 175.800 cổ phiếu PNJ.

Sau thực hiện giao dịch trên, 5 quỹ đầu tư trực tiếp do VinaCapital quản lý đã hạ tỷ lệ từ 1,241% về 0,6397% vốn của PNJ.

Nhiều quỹ đầu tư thuộc VinaCapital thoái hàng triệu cổ phiếu PNJ. Nguồn: PNJ.

Nếu cộng thêm số cổ phiếu của những người liên quan đang nắm giữ, nhìn chung quỹ VinaCapital vẫn còn nắm khoảng trên 25,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,9999%. Giao dịch trên cũng chính thức khiến VinaCapital không còn là cổ đông lớn của công ty vàng bạc đá quý.

Thực tế, nhóm VinaCapital trở thành cổ đông lớn của PNJ khi nâng mức sở hữu tại doanh nghiệp này lên 5,04% chỉ mới cuối tháng 3/2026.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 8/7 ở 52.000 đồng/cổ phiếu, ước tính VinaCapital thu về hơn 160 tỷ đồng từ giao dịch bán ra lần này. Đây cũng là phiên ghi nhận thanh khoản kỷ lục với hơn 26,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đồng thời, cổ phiếu PNJ ngắt chuỗi 3 phiên giảm hết biên độ liên tiếp từ ngày 3/7 đến ngày 7/7.

"Từ rủi ro lợi nhuận chuyển sang rủi ro niềm tin"

MBS Research (MBS) vừa cập nhật báo cáo về PNJ sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư liên quan đến sự kiện PNJ-LAB.

Theo MBS, diễn biến của cổ phiếu PNJ trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kết quả điều tra, bởi đây sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như định giá của doanh nghiệp.

Vì vậy, MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến và kết quả cuộc điều tra để có thể mở một vị thế đầu tư an toàn cho PNJ.

Ở kịch bản cơ sở, MBS cho rằng nếu quá trình điều tra không phát sinh thêm các tình tiết liên quan đến nhân sự cấp cao hoặc trách nhiệm pháp lý của PNJ, tác động đến kết quả kinh doanh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn như doanh nghiệp đã chia sẻ.

Công ty chứng khoán này nhận định, niềm tin của khách hàng có thể dần phục hồi nhờ các biện pháp xử lý, tăng cường kiểm soát nội bộ và hoạt động truyền thông minh bạch của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, MBS đánh giá nền tảng kinh doanh cốt lõi của PNJ chưa thay đổi. Mảng bán lẻ trang sức vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi nửa cuối năm là mùa kinh doanh cao điểm của ngành với nhu cầu mua sắm, cưới hỏi và lễ hội gia tăng.

Trên cơ sở đó, MBS dự báo lợi nhuận năm 2026 của PNJ có thể tăng 28% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do ngành trang sức đang trong giai đoạn chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, MBS đã điều chỉnh giảm mức P/E mục tiêu xuống còn 8,2 lần, tương đương mặt bằng định giá trung bình của các doanh nghiệp trang sức trong khu vực.

Dù hạ định giá, MBS cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua, cổ phiếu PNJ đang ở vùng giá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Báo cáo của MBS được công bố sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của PNJ liên quan đến sự kiện PNJ-LAB.

Còn SSI Research đánh giá rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ là có thể kiểm soát được. Tuy vậy, theo SSI Research, rủi ro lớn hơn nằm ở niềm tin người tiêu dùng, uy tín thương hiệu và các vấn đề quản trị doanh nghiệp.

"Nếu niềm tin của người tiêu dùng suy giảm trong thời gian dài, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng trong các năm tới", các chuyên gia từ SSI Research nhận định.

SSI Research cũng lưu ý những đợt thanh tra và điều tra gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành đá quý.

Điều này khiến người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành, thay vì chỉ là câu chuyện của riêng PNJ.

Tuy vậy, với vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và mức độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ nhiều khả năng sẽ chịu sự giám sát và kỳ vọng lớn hơn từ cả người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư.

Theo SSI Research, trong giai đoạn tới, tính minh bạch trong truyền thông, việc tái khẳng định quy trình kiểm định cũng như khả năng chủ động tương tác với khách hàng sẽ là những yếu tố then chốt để doanh nghiệp khôi phục và duy trì niềm tin của thị trường.

Với PNJ, trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin.

Do đó, SSI Research quyết định chưa đưa ra mức định giá hay giá mục tiêu mới đối với PNJ do chưa đủ cơ sở đánh giá tác động cuối cùng của vụ việc.