Sau cú ngã "họ Louis", ông Đỗ Thành Nhân khởi động tham vọng mới với Thiên Hoàng Holdings

Sau gần 2 tháng thành lập, Thiên Hoàng Holdings gây chú ý khi rót hơn 4.000 tỷ đồng vào 3 doanh nghiệp trên sàn. Phía sau pháp nhân này là ông Đỗ Thành Nhân - người từng bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán.

Chiều 26/6, Tập đoàn NRC (tên cũ là Tập đoàn Danh Khôi) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Đáng chú ý, đối tác chiến lược của công ty trong thời gian tới chính là CTCP Thiên Hoàng Holdings, một công ty non trẻ mới thành lập (tháng 5/2026) do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch. Đây cũng là lần đầu xuất hiện trở lại sau sự cố pháp lý 4 năm trước của vị doanh nhân.

Ông Đỗ Thành Nhân lần đầu lộ diện sau sự cố pháp lý năm 2022. Ảnh: Báo Dân trí.

Giai đoạn 2021-2022, ông Nhân từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Tuy nhiên, đến tháng 4/2022, ông bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, ông Nhân từng khẳng định không thao túng cổ phiếu nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của Louis Holdings (nơi ông từng giữ Chủ tịch) đã giúp một loạt cổ phiếu “họ Louis” từ vịt trời hóa thiên nga (những cổ phiếu này đều có liên quan, thuộc hệ sinh thái Louis Holdings).

Các mã cổ phiếu từ mức thị giá bằng ly trà đá đã liên tục lập đỉnh, tăng gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 8 đến giữa tháng 9/2021. Trong đó, mã BII của CTCP Louis Land và mã TGG của CTCP Louis Capital liên tục ghi nhận hàng loạt phiên tăng trần, thậm chí mã TGG còn tăng đến gần 75 lần trong khi BII tăng hơn 30 lần thị giá chỉ sau chưa đầy một năm.

Hệ sinh thái mới mang tên Thiên Hoàng Holdings

Trước khi xuất hiện tại NRC, động thái của ông Nhân là tạo lập hệ sinh thái mới. Cụ thể, ngày 20/5, CTCP Thiên Hoàng Holdings được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Thiên Hoàng Holdings có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó ông Nhân nắm 0,08% vốn, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà Ngô Thị Như Phượng (vợ ông Nhân) nắm 91,67% vốn, giữ chức Tổng Giám đốc. Số vốn còn lại (8,25%) do bà Đặng Thị Hồng sở hữu.

NRC dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

Tại đại hội NRC, ông Nhân cho biết Thiên Hoàng Holdings sẽ hỗ trợ NRC cả về nguồn lực tài chính lẫn năng lực tái cơ cấu hoạt động, với mục tiêu dài hạn đưa doanh nghiệp trở thành một tập đoàn bất động sản có quy mô toàn quốc.

Để thực hiện mục tiêu này, Thiên Hoàng Holdings dự kiến rót tổng cộng 2.000 tỷ đồng vào NRC. Trong đó, 1.000 tỷ đồng được thực hiện thông qua đợt phát hành riêng lẻ để trở thành cổ đông chiến lược, trong khi 1.000 tỷ đồng còn lại sẽ được hỗ trợ dưới hình thức các khoản vay và hợp tác đầu tư nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu tài chính và triển khai dự án.

Không chỉ rót vốn, Thiên Hoàng Holdings còn tham gia trực tiếp vào bộ máy quản trị doanh nghiệp. Bà Ngô Thị Như Phượng - Tổng giám đốc Thiên Hoàng Holdings (vợ ông Nhân) - được bầu vào HĐQT NRC nhiệm kỳ 2022-2027.

Vợ chồng ông Đỗ Thành Nhân (thứ 3 và thứ 4 từ trái qua) tham dự ĐHĐCĐ của NRC. (Ảnh: Facebook ông Đỗ Thành Nhân).

Theo tìm hiểu, NRC hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 5 công ty con trải dài 3 lĩnh vực là bất động sản, dược phẩm - vật tư y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - Mã: LDP) và phối hợp với CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - Mã: AGM) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đáng chú ý, Ladophar và Angimex đều nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings, nơi ông Nhân từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và hiện là cổ đông lớn với 36,67% vốn điều lệ.

Qua đó có thể thấy thương vụ tại NRC có mối liên hệ nhất định với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái trước đây của ông Nhân.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2025 của NRC.

Mua 20% vốn Sao Thăng Long

Không dừng lại ở NRC, Thiên Hoàng Holdings cũng xuất hiện tại CTCP Sao Thăng Long (Mã: DST) với các kế hoạch hợp tác và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ngày 4/6, doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch tiến hành mua 6,5 triệu cổ phiếu DST, tương ứng 20,12% vốn Sao Thăng Long.

Giá trị giao dịch ước tính hơn 64 tỷ đồng dựa trên thị giá khoảng 9.900 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đó. Trước giao dịch này, Sao Thăng Long không có cổ đông lớn nào, ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025.

Sao Thăng Long không có cổ đông lớn nào trước khi Thiên Hoàng Holdings xuất hiện. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

Đáng chú ý, trước khi Thiên Hoàng Holdings trở thành cổ đông lớn Sao Thăng Long, cổ phiếu DST tăng trần 12 phiên liên tiếp trong giai đoạn từ ngày 25/5 đến 9/6.

Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và không có biến động đặc biệt nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Công ty cho rằng diễn biến tăng giá của DST phản ánh quan hệ cung cầu trên thị trường và nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long có tiền thân là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định được thành lập từ năm 1983. Sau đó, công ty được tái cấu trúc và đổi tên thành CTCP Đầu tư Sao Thăng Long, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn quản lý.

Dù cổ phiếu liên tục bứt tốc nhưng kết quả kinh doanh của Sao Thăng Long lại không mấy tích cực. Năm 2025 công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính như lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức nhận được.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra trong quý I/2026, công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận hơn 66 triệu đồng, cũng chủ yếu nhờ hoạt động tài chính.

Hiện tại, Sao Thăng Long sở hữu 2 công ty liên kết là CTCP Chợ Mơ (sở hữu 49%, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản) và CTCP Sách và Thiết bị Sách Nam Định (sở hữu 48,31%, chuyên kinh doanh sách và thiết bị giáo dục).

“Gánh nợ” thay VKC Holdings

Sau NRC và Sao Thăng Long, điểm đến tiếp theo của vợ chồng ông Đỗ Thành Nhân là CTCP VKC Holdings (Mã: VKC).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Nhân được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Sau một ngày đại hội diễn ra, HĐQT tiếp tục đề cử ông Nhân vào vị trí cao nhất – Chủ tịch.

Đáng chú ý, HĐQT VKC Holdings chấp thuận phương án chuyển nhượng các khoản phải thu và quyền đòi nợ cho Thiên Hoàng Holdings - doanh nghiệp mới thành lập do ông Nhân làm Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố của VKC Holdings, ông Đỗ Thành Nhân hiện không nắm giữ cổ phiếu VKC và không có khoản nợ nào với doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thiên Hoàng Holdings - doanh nghiệp do ông Nhân làm Chủ tịch đang lên kế hoạch mua toàn bộ 170 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của VKC Holdings với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư dự án Velora Global Campus và bổ sung vốn lưu động. Nếu đợt phát hành hoàn tất, Thiên Hoàng Holdings sẽ nắm giữ khoảng 89,81% vốn điều lệ của VKC.

Bên cạnh đó, VKC Holdings cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm hoán đổi khoản nợ với Thiên Hoàng Holdings.

Trước đó, cổ đông công ty đã chấp thuận để Thiên Hoàng Holdings xử lý lô trái phiếu VKCH2123001 còn dư nợ gốc 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sẽ thanh toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu, nhận bàn giao khu đất Mỹ Phước - Tân Vạn cùng các thỏa thuận liên quan. Khoản tiền trả thay sẽ được ghi nhận thành khoản vay mới và có thể hoán đổi thành cổ phần VKC trong giai đoạn 2026-2027.

Nhìn chung, các kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh VKC Holdings đang ở tình trạng tài chính rất khó khăn. Năm 2025, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 53 tỷ đồng, đến quý I/2026, tiếp tục báo lỗ 11 tỷ đồng.

Làm ăn thất bát nhiều năm khiến VKC Holdings lỗ luỹ kế hơn 527 tỷ đồng, tính tới thời điểm 31/3/2026.

Như vậy, tính chung các thương vụ trên, tổng giá trị vốn và các khoản cho vay mà Thiên Hoàng Holdings công bố hoặc cam kết vượt 4.500 tỷ đồng: 64 tỷ đồng tại Sao Thăng Long; 2.000 tỷ đồng tại NRC (1.000 tỷ góp vốn và 1.000 tỷ cho vay); 2.250 tỷ đồng tại VKC Holdings (chưa tính phần trái phiếu).

Số tiền Thiên Hoàng Holdings đầu tư vào các doanh nghiệp hiện gấp nhiều lần so với vốn điều lệ của công ty (120 tỷ đồng).

Không những thế, những đơn vị doanh nghiệp rót vốn đều trong tình trạng làm ăn bết bát, thanh khoản yếu và đang cần tái cấu trúc. Thay vì hoạt động tập trung vào một lĩnh vực, cả ba doanh nghiệp là Sao Thăng Long, NRC, VKC Holdings đều có xu hướng xoay trục kinh doanh ở nhiều mảng.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc đầu tư của Thiên Hoàng Holdings ra sao cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhất là khi các doanh nghiệp kể trên đang trải qua giai đoạn khó khăn và cần thêm nhiều sự tin tưởng từ giới đầu tư.