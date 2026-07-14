Vì sao Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về ứng dụng Gemini trong hỗ trợ học thuật?

Việt Nam đang là thị trường sử dụng Gemini cho học tập nhiều nhất Đông Nam Á, với 17% tổng số câu lệnh liên quan hoạt động học thuật. Tỷ lệ sử dụng tiếng Việt đạt 89%, cao nhất khu vực.

Ngày 14/7, Google Việt Nam cho hay số lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua. Theo báo cáo khu vực cũng có tốc độ đón nhận Gemini nhanh hơn bất kỳ ứng dụng nào khác của Google. Ứng dụng này Gemini cũng trở thành trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Cũng theo báo cáo Gemini hiện có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ của Đông Nam Á – với gần 40% dân số dưới 25 tuổi – cùng năng lực xử lý ngôn ngữ địa phương tốt của Gemini.

Một số điểm đáng chú ý của báo cáo cho thấy giới trẻ là thế hệ người dùng chủ lực. Thế hệ công dân số trẻ đang dẫn đầu xu hướng sử dụng ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á. So với các nhóm tuổi khác, họ đưa ra nhiều yêu cầu hơn, duy trì các cuộc hội thoại dài hơn và viết các câu lệnh với mức độ chi tiết cao hơn hẳn.

Báo cáo cũng cho thấy sự phát triển của Gemini tại Đông Nam Á là nhờ khả năng thông thạo ngôn ngữ địa phương. Gần 70% số câu lệnh tại khu vực được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đầu là Việt Nam (89%), Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Gemini hiện có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu.

Gần ba phần tư số lượng yêu cầu gửi đến Gemini trên toàn khu vực xuất phát từ các thiết bị di động. Nhờ khả năng tương tác thoải mái bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, người dùng đang dần bỏ qua bàn phím, thay vào đó, họ phụ thuộc vào câu lệnh hội thoại, hình ảnh và video với hơn 40% số câu lệnh, và sử dụng hoàn toàn bằng giọng nói cho hơn 10% số câu lệnh.

Thông qua các tính năng như Gemini Live, họ có thể xử lý các tình huống trong thời gian thực, chẳng hạn như dịch biển báo đường phố, tìm cách sửa chữa đồ đạc trong nhà hay phân tích tài liệu ngay khi đang di chuyển.

Khoảng 40% truy vấn yêu cầu Gemini tạo ra các đầu ra hoàn toàn mới, điển hình như hình ảnh, âm nhạc, video và soạn thảo tài liệu. Trong năm qua, người dùng khắp Đông Nam Á đã tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana, mô hình tạo ảnh của Google. Họ cũng đã sáng tác gần 1 triệu bài hát kể từ khi Lyria 3 mô hình tạo nhạc của Gemini, được ra mắt tại khu vực.

Người dùng thường xuyên xem Gemini như một trợ lý nghiên cứu để tóm tắt các tài liệu chuyên sâu và cấu trúc lại dữ liệu thô. Họ cũng sử dụng ứng dụng này như một đối tác tư duy để đưa ra lời khuyên, đóng góp ý kiến và đề xuất – ví dụ như ý tưởng quà tặng sinh nhật, điểm đến du lịch, và các bước giải quyết vấn đề cụ thể.

Việt Nam dẫn đầu khu vực về việc ứng dụng Gemini có trách nhiệm trong học thuật

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về cả tần suất sử dụng trong học thuật lẫn tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini. Cụ thể, Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh được gửi bằng tiếng Việt. Đóng vai trò là cầu nối quan trọng vươn ra thị trường toàn cầu, người dùng Việt Nam dựa vào khả năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á.

Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh được gửi bằng tiếng Việt.

Từ lớp học đến các phòng lập trình, Gemini đã trở thành người bạn đồng hành tối ưu cho học sinh, nhà giáo dục và tài năng công nghệ của Việt Nam, Google cho biết.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trong việc ứng dụng AI vào học tập một cách có trách nhiệm, trong đó các hoạt động học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh. Hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ Ôn thi Gemini Canvas (Gemini Canvas Exam Preparation tool) mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục tạo ra 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học trên Gemini. Đáng chú ý, gần một phần ba tổng tương tác diễn ra trên nền tảng máy tính, thể hiện tính tập trung và kỹ thuật cao trong các tác vụ mà người dùng Việt Nam đang cộng tác với Gemini.