Vietnam Airlines sắm thêm 50 máy bay với cam kết bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD từ ngân hàng Mỹ

Bộ Xây dựng ngày 23/6 cho biết Vietnam Airlines đã nhận cam kết bảo lãnh sơ bộ từ Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

Máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án, tạo nền tảng thuận lợi để hãng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế và triển khai chiến lược phát triển đội bay trong dài hạn, Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C. (Hoa Kỳ). Theo kế hoạch, các tàu bay này sẽ được bàn giao cho Vietnam Airlines trong giai đoạn 2030–2032.

Dòng tàu bay Boeing 737 MAX 8 dự kiến phục vụ trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của hành khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, hướng tới tổng lưu lượng vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Bên cạnh việc hỗ trợ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng có thể đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án chiến lược khác có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, như động cơ tàu bay, đầu tư cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO) và các lĩnh vực liên quan.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm. Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Việc tiếp tục nhận được cam kết bảo lãnh sơ bộ cho dự án 50 tàu Boeing 737 MAX 8 không chỉ phản ánh năng lực tài chính, uy tín và triển vọng phát triển của Vietnam Airlines, mà còn khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ và các định chế tài chính Hoa Kỳ đối với chiến lược phát triển dài hạn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết thêm.