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Chứng khoán SSI chuẩn bị "soán ngôi" TCBS

Hoàng Anh
Hoàng Anh

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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SSI dự kiến phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ hơn 3.300 tỷ đồng thuộc thặng dư vốn cổ phần và gần 1.700 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng và vượt Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - hơn 27.700 tỷ đồng, đồng thời trở thành công ty chứng khoán đầu tiên cán mốc quy mô 30.000 tỷ đồng.

Năm 2026, SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 20% và 15% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Chốt phiên 13/7, cổ phiếu SSI dừng ở 25.650 đồng/đơn vị, tương ứng vốn hóa khoảng 64.153 tỷ đồng. Đây cũng là phiên giảm giá thứ ba liên tiếp.

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