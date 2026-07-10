Tân Tổng giám đốc Sacombank là ai?

Trước khi trở thành Tổng giám đốc Sacombank, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank.

Ngày 10/7, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank – Mã: STB) quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức vụ Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Theo Sacombank, đây là bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy điều hành của ngân hàng, thể hiện sự tin tưởng của HĐQT đối với năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản trị quốc tế và tầm nhìn chiến lược của ông Loic Faussier. “Quyết định này cũng phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao theo các chuẩn mực quản trị quốc tế”, Sacombank nêu.

Ông Loic Faussier. Ảnh: Sacombank.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng thạc sĩ, gồm thạc sĩ tài chính tại Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank.

Ông Loic Faussier gia nhập Sacombank từ tháng 3/2026, lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc, rồi quyền Tổng giám đốc.

Với việc bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Sacombank đã kiện toàn bộ máy ban điều hành gồm 1 Tổng giám đốc, 10 Phó tổng giám đốc và 2 thành viên ban điều hành.

Ban lãnh đạo Sacombank. Nguồn: Sacombank.

Lợi nhuận Sacombank giảm mạnh

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ do ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng lên 2.024 tỷ đồng.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 3 tháng, Sacombank mới thực hiện được 26% kế hoạch đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT - cho rằng kế hoạch lợi nhuận năm nay của Sacombank là mức tăng trưởng cũng khá là thận trọng. “Điều này bắt nguồn từ định hướng của ngân hàng trong hoạt động sắp tới, chúng tôi muốn gia tăng mức độ dự phòng nhằm chủ động xử lý nợ xấu và đồng thời tạo một nền tảng trong bối cảnh rủi ro đang gia tăng”, ông Tuệ thông tin.

Lãnh đạo nhà băng cho rằng thay vì chạy theo con số tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thì Sacombank lựa chọn phương án tối ưu là ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tạo một nền tảng tài chính vững chắc hơn trước những biến động khó lường và bất ổn của thị trường.

“Chúng tôi nghĩ rằng là việc này thì không chỉ giúp tối ưu hóa tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng khả năng chống chịu rủi ro trong dài hạn của Sacombank. Đây cũng là một chiến lược mà của Hội đồng quản trị đã trình bày ở trong phương hướng cũng như là chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới của Sacombank”, ông Tuệ nhấn mạnh.