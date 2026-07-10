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Chủ đầu tư sân bay Long Thành báo lãi hơn 5.800 tỷ đồng

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Nửa đầu năm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư sân bay Long Thành - ghi nhận 5.862 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Doanh thu ACV ghi nhận 10.745 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.862 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm.

Nửa đầu năm nay, tổng lượng khách 6 tháng đạt gần 61 triệu lượt, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 24 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 37 triệu lượt.

Lượng hàng hóa và bưu kiện luân chuyển qua các cảng đạt gần 920.000 tấn, hoàn thành gần một nửa kế hoạch năm và tăng gần 13% so với cùng kỳ. Đồng thời, toàn hệ thống đã phục vụ an toàn gần 370.000 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, tăng gần 5% so với năm trước.

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Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, ACV cho biết doanh nghiệp tiếp tục bám sát lộ trình “180 ngày đêm tăng tốc”, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực để tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục trọng yếu với quyết tâm cao nhất bảo đảm tiến độ đưa Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, ACV tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng khác, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ về tiến độ. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là đưa Cảng HKQT Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8; đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác từ ngày 1/11; đưa Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi vào khai thác trong tháng 8…

Năm nay, ACV đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 21.141 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 2% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế mà ACV hướng đến là 7.011 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 15.200 tỷ đồng của năm 2025 và là mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Theo ACV, nguyên nhân cho việc đặt mục tiêu lợi nhuận thận trọng trong năm 2026 chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn với hàng loạt dự án trọng điểm hoàn thành và đưa vào khai thác. Điều này kéo theo chi phí khấu hao, vận hành, bảo trì và lãi vay tăng đáng kể. Đồng thời, nguồn vốn tích lũy nhiều năm sẽ được sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, khiến nguồn thu từ lãi tiền gửi ngân hàng sụt giảm.

Mới đây, ông Đỗ Tất Bình, nguyên phó Tổng giám đốc ACV bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, Bộ Công an cho biết ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV cùng 30 người vừa bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản.

Trong đó, ông Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

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Từ khóa:

#Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam #ACV #sân bay Long Thành

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