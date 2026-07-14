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Chủ đầu tư Da Nang Downtown huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Phương Hằng
Phương Hằng

Đây là đợt huy động trái phiếu đầu tiên của Công viên Châu Á kể từ khi doanh nghiệp được thành lập đầu năm 2013 tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp này hiện được biết đến là chủ đầu tư dự án Da Nang Downtown quy mô gần 80.000 tỷ đồng.

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Chủ đầu tư Da Nang Downtown huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Công viên Châu Á - thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.

Theo thông tin từ chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (CBonds), lô trái phiếu của Công viên Châu Á vừa phát hành có mã ASP12601, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 29/6/2031. Lãi suất phát hành ở mức 9,5%/năm.

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Nguồn: Cbonds.

Theo điều khoản phát hành, Công viên Châu Á có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, việc mua lại (nếu có) chỉ được thực hiện sau 24 tháng kể từ ngày phát hành theo quy định.

Đây là đợt huy động trái phiếu đầu tiên của Công viên Châu Á kể từ khi doanh nghiệp được thành lập đầu năm 2013 tại Đà Nẵng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận hành công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công viên Châu Á có vốn điều lệ 17.100 tỷ đồng, danh sách thành viên gồm 10 nhà đầu tư tổ chức và 5 cá nhân.

Trong nhóm tổ chức, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu nắm gần 4,74% vốn điều lệ.

CTCP Mỹ Phúc, Công ty TNHH Khu du lịch Sinh thái Biển Bãi Bắc, CTCP Mặt trời Hà Nam và CTCP Mặt trời Tây Ninh mỗi đơn vị sở hữu gần 3,66%.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang nắm gần 3,84%, CTCP Đầu tư Thương mại Hà Nội Xanh hơn 3,2%, Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Phú Quốc gần 4,4%, trong khi Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà và Công ty TNHH Mặt trời Sông Hàn cùng sở hữu 4,95%. Các tổ chức trên đa số có liên quan đến Tập đoàn SunGroup.

Đối với cá nhân, ông Nguyễn Vũ nắm gần 18,56% vốn, bà Phùng Phạm Thanh Thúy sở hữu gần 15,3%, ông Nguyễn Văn Bình gần 14,66%, bà Nguyễn Thị Lan Hương nắm hơn 6,46% và ông Nguyễn Văn Thái giữ hơn 4,36%.

Hiện bà Phùng Phạm Thanh Thúy là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công viên Châu Á đang là chủ đầu tư dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Dự án này có quy mô 76,92ha, tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, tọa lạc tại số 01 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

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Phối cảnh dự án Da Nang Downtown quy mô gần 80.000 tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin TP Đà Nẵng.

Tổ hợp dự án gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh và tòa tháp cao 69 tầng. Tòa tháp 69 tầng cao 408m khi hoàn thành sẽ cao thứ 2 Việt Nam.

Vào tháng 9/2025, tại Lễ khởi động dự án Da Nang Downtown, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV đã trao thư cam kết cấp tín dụng với số tiền tối đa là 67.700 tỷ đồng cho Tập đoàn Sun Group thực hiện siêu dự án này.

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Từ khóa:

#Sungroup #tập đoàn sungroup #Công ty TNHH Công viên Châu Á #Da Nang Downtown

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